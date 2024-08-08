Небезпечне мистецтво: на всесвітньо відомій картині Рембрандта вчені виявили отруту

Золотий вік Нідерландів, славний своїм мистецьким піднесенням, також мав свої приховані аспекти. Нещодавно дослідники виявили одну з таких темних сторін, знайшовши токсичні пігменти на картині Рембрандта "Нічна варта".

Про це повідомляє Sciencealert.

Таємниця золотого сяйва

Хіміки з Державного музею та Амстердамського університету в рамках проекту "Operation Night Watch" дослідили картину Рембрандта і виявили, що художник використовував незвичайну суміш пігментів для створення золотистого відтінку. Серед цих пігментів були свинцево-олов’яний жовтий та червоно-помаранчеві пігменти, що містять миш’як та сірку.

Мистецтво на межі небезпеки

Використання таких токсичних речовин у живописі XVII століття було більш поширеним, ніж вважалося раніше. Дослідники зазначають, що наявність парареальгару (червоно-помаранчевого пігменту з миш’яком) в європейських картинах підтверджена лише в кількох випадках.

Нові відкриття про палітру Рембрандта

Це відкриття розширює наше розуміння палітри Рембрандта та його творчих методів. Можливо, він був новатором, який експериментував з новими пігментами, або ж просто використовував доступні на той час матеріали.

Питання безпеки та збереження

Виявлення токсичних пігментів на картині також піднімає питання про безпеку та збереження творів мистецтва. Хоча ці речовини не становлять безпосередньої загрози для відвідувачів музеїв, вони можуть бути небезпечними для реставраторів та дослідників, які працюють з картинами.

Це дослідження нагадує нам, що мистецтво, навіть таке прекрасне, як "Нічна варта", може приховувати свої темні таємниці. Воно також демонструє важливість наукових досліджень для розуміння історії та збереження культурної спадщини.

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