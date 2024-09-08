Дуже сливовий пиріг: рецепт

Обожнюю сливи і радію їхньому щедрому сезону в цьому році. Ми готуємо і варення, і до мʼяса додаємо, використовуємо для соусів. А сьогодні приготуємо дуже сливовий пиріг.

На форму 26 см

Перше тісто (на низ):

200-220г борошна

100г масла 82.5%

85г цукру

5 г ванільного цукру

1 маленьке яйце

5 г розпушувачу

1100г слив

30г цукру

Штрейзель:

170г борошна

90г холодного масла

85г цукру

Кориця, цедра апельсину, кардамон мелений

Тісто на низ:

Масло, яйце, цукор, збиваю в однорідну масу, додаю борошно з розрушувачем, швидко замішую тісто і кладу трішечки охолонути в холодильник.

У слив видаляю кісточку і посипаю цукром,щоб пустили сік і були смачніші)

Хрумка ароматна посипка штрейзель:

Борошно та цукор змішуємо, додаю спеції та, за бажанням, цедру цитрусових, холодні шматочки масла. Швиденько рублю масло кондитерським шкребком чи ножами і потім замішую так наче грудочками.

Перше тісто через пергамент валкую , викладаю у форму (також можна під низ пергамент покласти) і формую високий бортик.

сливи в мене були великі - тому викладав бочком, усі одна до одної, так дуже красиво.

наверх прямо грудочками кидаю посипку і запікаю при температурі 175 градусів 45 хвилин, вимикаю духовку і ще тримаю 10 хв. Даю трішки охолонути і потім виймаю.

Подавати смачно з ложкою сметани, трохи збитою з цукром!

Смачного.

Обіймаю вас.