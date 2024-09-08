Дуже сливовий пиріг: рецепт
Обожнюю сливи і радію їхньому щедрому сезону в цьому році. Ми готуємо і варення, і до мʼяса додаємо, використовуємо для соусів. А сьогодні приготуємо дуже сливовий пиріг.
На форму 26 см
Перше тісто (на низ):
200-220г борошна
100г масла 82.5%
85г цукру
5 г ванільного цукру
1 маленьке яйце
5 г розпушувачу
1100г слив
30г цукру
Штрейзель:
170г борошна
90г холодного масла
85г цукру
Кориця, цедра апельсину, кардамон мелений
Тісто на низ:
Масло, яйце, цукор, збиваю в однорідну масу, додаю борошно з розрушувачем, швидко замішую тісто і кладу трішечки охолонути в холодильник.
У слив видаляю кісточку і посипаю цукром,щоб пустили сік і були смачніші)
Хрумка ароматна посипка штрейзель:
Борошно та цукор змішуємо, додаю спеції та, за бажанням, цедру цитрусових, холодні шматочки масла. Швиденько рублю масло кондитерським шкребком чи ножами і потім замішую так наче грудочками.
Перше тісто через пергамент валкую , викладаю у форму (також можна під низ пергамент покласти) і формую високий бортик.
- сливи в мене були великі - тому викладав бочком, усі одна до одної, так дуже красиво.
- наверх прямо грудочками кидаю посипку і запікаю при температурі 175 градусів 45 хвилин, вимикаю духовку і ще тримаю 10 хв. Даю трішки охолонути і потім виймаю.
Подавати смачно з ложкою сметани, трохи збитою з цукром!
Смачного.
Обіймаю вас.