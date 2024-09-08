Очень сливовый пирог: рецепт
Обожаю сливы и радуюсь их щедрому сезону в этом году. Мы готовим и варенье, и к мясу добавляем, используем для соусов. А сегодня приготовим очень сливовый пирог.
На форму 26 см
Первое тесто (на низ):
200-220г муки
100г масла 82.5%
85г сахара
5 г ванильного сахара
1 маленькое яйцо
5 г разрыхлителю
1100г слив
30г сахара
Штрейзель:
170г муки
90г холодного масла
85г сахара
Корица, цедра апельсина, кардамон молотый
Тесто на низ:
Масло, яйцо, сахар, взбиваю в однородную массу, добавляю муку с разрушителем, быстро замешиваю тесто и кладу немного остыть в холодильник.
В слив удаляю косточку и посыпаю сахаром, чтобы пустили сок и были вкуснее)
Хрустящая ароматная посыпка штрейзель:
Муку и сахар смешиваем, добавляю специи и, по желанию, цедру цитрусовых, холодные кусочки масла. Быстро рублю масло кондитерским скребком или ножами и потом замешиваю так как комочками.
Первое тесто через пергамент валкую, выкладываю в форму (также можно под низ пергамент положить) и формую высокий бортик.
- сливы у меня были большие – поэтому выкладывал бочком, все друг к другу, так очень красиво.
- наверх прямо комочками бросаю посыпку и запекаю при температуре 175 градусов 45 минут, выключаю духовку и еще держу 10 мин. Даю немного остыть и потом вынимаю.
Подавать вкусно с ложкой сметаны, чуть-чуть взбитой с сахаром!
Приятного аппетита.
Обнимаю вас.