Нормалізує сон та знижує тривожність: чому варто регулярно пити липовий чай

У пошуках природних способів позбутися стресу, покращити сон та зміцнити імунітет? Зверніть увагу на липовий чай – скарбницю корисних властивостей, подаровану природою.

Цей ароматний напій, заварений з квіток липи, здавна використовується в народній медицині завдяки своїм цілющим властивостям. Про це пише ТСН.

Лікарі рекомендують його людям, які страждають від:

Стресу та тривоги: Завдяки антиоксидантам липовий чай заспокоює нервову систему, знімає тривожність та покращує настрій.

Завдяки антиоксидантам липовий чай заспокоює нервову систему, знімає тривожність та покращує настрій. Безсоння: М'який седативний ефект напою сприяє розслабленню та нормалізує сон.

М'який седативний ефект напою сприяє розслабленню та нормалізує сон. Гіпертонії: Липовий чай володіє м'яким гіпотензивним ефектом, завдяки чому знижує артеріальний тиск.

Застуди та грипу: Протизапальні та антибактеріальні властивості липи допомагають боротися з інфекціями та полегшують симптоми застуди.

Протизапальні та антибактеріальні властивості липи допомагають боротися з інфекціями та полегшують симптоми застуди. Проблем з травленням: Липовий чай стимулює апетит, покращує травлення та допомагає при шлунково-кишкових розладах.

Але це далеко не всі переваги липового чаю!

Зміцнює імунітет: Завдяки високому вмісту вітаміну C та інших корисних речовин липовий чай стимулює захисні сили організму.

Знижує рівень холестерину: Напій допомагає очищати судини від бляшок та покращує роботу серцево-судинної системи.

Напій допомагає очищати судини від бляшок та покращує роботу серцево-судинної системи. Має сечогінну дію: Липовий чай виводить з організму зайву рідину та токсини.

Липовий чай виводить з організму зайву рідину та токсини. Покращує стан шкіри: Завдяки антиоксидантам липа уповільнює процеси старіння, роблячи шкіру більш пружною та еластичною.

Як правильно заварювати липовий чай?

1-2 чайні ложки липового цвіту залити 250 мл окропу. Настояти 10-15 хвилин. Процідити та пити теплим.

До чаю можна додати мед, лимон або м'яту за смаком.

Нагадаємо, ми вже писали, як чай впливає на шлунок і чому його можна не всім пити.

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