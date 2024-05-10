Нормалізує сон та знижує тривожність: чому варто регулярно пити липовий чай
У пошуках природних способів позбутися стресу, покращити сон та зміцнити імунітет? Зверніть увагу на липовий чай – скарбницю корисних властивостей, подаровану природою.
Цей ароматний напій, заварений з квіток липи, здавна використовується в народній медицині завдяки своїм цілющим властивостям. Про це пише ТСН.
Лікарі рекомендують його людям, які страждають від:
- Стресу та тривоги: Завдяки антиоксидантам липовий чай заспокоює нервову систему, знімає тривожність та покращує настрій.
- Безсоння: М'який седативний ефект напою сприяє розслабленню та нормалізує сон.
- Гіпертонії: Липовий чай володіє м'яким гіпотензивним ефектом, завдяки чому знижує артеріальний тиск.
- Застуди та грипу: Протизапальні та антибактеріальні властивості липи допомагають боротися з інфекціями та полегшують симптоми застуди.
- Проблем з травленням: Липовий чай стимулює апетит, покращує травлення та допомагає при шлунково-кишкових розладах.
Але це далеко не всі переваги липового чаю!
- Зміцнює імунітет: Завдяки високому вмісту вітаміну C та інших корисних речовин липовий чай стимулює захисні сили організму.
- Знижує рівень холестерину: Напій допомагає очищати судини від бляшок та покращує роботу серцево-судинної системи.
- Має сечогінну дію: Липовий чай виводить з організму зайву рідину та токсини.
- Покращує стан шкіри: Завдяки антиоксидантам липа уповільнює процеси старіння, роблячи шкіру більш пружною та еластичною.
Як правильно заварювати липовий чай?
- 1-2 чайні ложки липового цвіту залити 250 мл окропу.
- Настояти 10-15 хвилин.
- Процідити та пити теплим.
До чаю можна додати мед, лимон або м'яту за смаком.
Нагадаємо, ми вже писали, як чай впливає на шлунок і чому його можна не всім пити.
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