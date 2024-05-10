Нормализует сон и снижает тревожность: почему следует регулярно пить липовый чай
В поисках естественных способов избавиться от стресса, улучшить сон и укрепить иммунитет? Обратите внимание на липовый чай – сокровищницу полезных свойств, подаренную природой.
Этот ароматный напиток, заваренный из цветков липы, давно используется в народной медицине благодаря своим целебным свойствам. Об этом пишет ТСН.
Врачи рекомендуют его людям, страдающим от:
- Стресса и тревоги Благодаря антиоксидантам липовый чай успокаивает нервную систему, снимает тревожность и улучшает настроение.
- Бессонница: Мягкий седативный эффект напитка способствует расслаблению и нормализует сон.
- Гипертония: Липовый чай обладает мягким гипотензивным эффектом, благодаря чему снижает АД.
- Простуды и гриппа: Противовоспалительные и антибактериальные свойства липы помогают бороться с инфекциями и облегчают симптомы простуды.
- Проблемы с пищеварением: Липовый чай стимулирует аппетит, улучшает пищеварение и помогает при желудочно-кишечных расстройствах.
Но это далеко не все преимущества липового чая!
- Укрепляет иммунитет Благодаря высокому содержанию витамина C и других полезных веществ липовый чай стимулирует защитные силы организма.
- Снижает уровень холестерина: Напиток помогает очищать сосуды от бляшек и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
- Обладает мочегонным действием: Липовый чай выводит из организма лишнюю жидкость и токсины.
- Улучшает состояние кожи Благодаря антиоксидантам липа замедляет процессы старения, делая кожу более упругой и эластичной.
Как правильно заваривать липовый чай?
- 1-2 чайные ложки липового цвета залить 250 мл кипятка.
- Настоять 10-15 минут.
- Процедить и пить теплым.
К чаю можно добавить мед, лимон или мяту по вкусу.
Напомним, мы уже писали, как чай влияет на желудок и почему его можно не всем пить.
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