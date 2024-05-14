Негайно позбудьтеся від нього: який предмет приверне горе у ваш дім

Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, який сильний вплив на ваше життя можуть мати певні предмети у домі? Деякі речі можуть діяти як магніти, притягуючи до себе як хороші, так і погані події.

Щоб запобігти нещастю, є певні предмети, яких категорично не варто тримати у себе. UAportal дізнався, що одним з таких є зламаний годинник.

Протягом всієї історії наші предки ставилися до годинника з особливим шануванням. Він не тільки точно показують час, але й має тісний зв'язок зі своїми власниками та простором в оселі.

Читайте також: Як правильно повісити дзеркало, щоб удома був достаток, гармонія та гроші

Будь-які збої в роботі годинника можуть свідчити про майбутні події, хоча сприятливі вони чи ні, залежить від обставин. Наприклад, настінний годинник у вашому домі раптово зупинився. Це може бути передвісником неприємностей

Зверніть увагу на те, де стоїть зламаний годинник, оскільки це може дати цінну інформацію. Якщо він розміщений біля входу, то це може передвіщати можливість крадіжки зі зломом. Тим часом несправний годинник на кухні слугує попередженням про можливі фінансові проблеми в найближчому майбутньому. Якщо він перестає працювати в спальні, це може бути передвістям розбрату в родині.

Часто зупинений годинник асоціюється з образним відображенням даремно витраченого часу. Його можна інтерпретувати як сигнал до роздумів про своє життя і роздумів про позитивні зміни.

Нагадаємо, UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!