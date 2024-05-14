Немедленно избавьтесь от него: какой предмет привлечет горе в ваш дом

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какое сильно влияние на вашу жизнь могут иметь определенные предметы в доме? Некоторые вещи могут действовать как магниты, притягивая к себе как хорошие, так и плохие события.

Чтобы предотвратить несчастье, есть определенные предметы, которые категорически не стоит держать у себя. UAportal узнал, что одним из таких являются сломанные часы.

На протяжении всей истории наши предки относились к часам с особым почитанием. Они не только точно показывает время, но и имеют тесную связь со своими владельцами и пространством в доме.

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Любые сбои в работе часов могут свидетельствовать о предстоящих событиях, хотя благоприятны они или нет, зависит от обстоятельств. Например, настенные часы в вашем доме внезапно остановились. Это может быть предвестником неприятностей

Обратите внимание на то, где стоят сломанные часы, поскольку это может дать ценную информацию. Если он расположен у входа, это может предвещать возможность кражи со взломом. Между тем неисправные часы на кухне служат предупреждением о возможных финансовых проблемах в ближайшем будущем. Если он перестает работать в спальне, это может быть предвестием раздора в семье.

Часто остановленные часы ассоциируются с образным отражением впустую потраченного времени. Его можно интерпретировать как сигнал к размышлению о своей жизни и размышлению о положительных изменениях.

Напомним, UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, существующих в украинском быту и семейной жизни.

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