Недооцінений кабачок: в чому неймовірна користь овоча

Кабачок - недооцінений багатьма овоч. Може здатися, що він не має значної поживної цінності. Так, він не рясніє величезною кількістю корисних вітамінів та мінералів, але його варто включати в свій раціон.

За що ж цінувати цей овоч і що ми в ньому знайдемо?

Кабачок багатий каротиноїдами лютеїном і його ізомером зеаксантином (в 100 г – 35,4% від денної норми). Ці речовини здатні накопичуватися в тканинах ока і забезпечувати ефективний захист зору.

Багато каротину в цукіні, різновиді кабачків, особливо в жовтих плодах. Є в ньому аскорбінова і фолієва кислоти – відповідно 17% і 4-5% від добової потреби.

М’якоть кабачка не містить крохмаль. У малих кількостях знаходиться сахароза в 100 г – 0,05 г, тому його вживання не викликає сплесків глюкози в крові. Він містить калій - 11% добової потреби в 100 г.

Для нормальної роботи організму в його клітинах повинна бути достатня концентрація іонів калію, але вони у великій кількості виводяться з сечею. Тому їх запас необхідно постійно поповнювати.

Калію досить багато не тільки в рослинній їжі, але і в інших продуктах харчування, тому при адекватному і збалансованому раціоні від його дефіциту люди страждають рідко. Набагато частіше проблеми виникають через дисбаланс іонів калію і натрію…