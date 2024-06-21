Недооцененный кабачок: в чем невероятная польза овоща

Кабачок – недооцененный многими овощ. Может показаться, что у него нет значительной питательной ценности. Да, он не изобилует огромным количеством полезных витаминов и минералов, но его следует включать в свой рацион.

За что же ценить этот овощ и что мы найдем в нем?

Кабачок богат каротиноидами лютеином и его изомером зеаксантином (в 100 г – 35,4% от дневной нормы). Эти вещества способны скапливаться в тканях глаза и обеспечивать эффективную защиту зрения.

Много каротина в цуккине, разновидности кабачков, особенно в желтых плодах. Есть в нем аскорбиновая и фолиевая кислоты – соответственно 17% и 4-5% от суточной потребности.

Мякоть кабачка не содержит крахмал. В малых количествах находится сахароза в 100 г – 0,05 г, поэтому его употребление не вызывает всплесков глюкозы в крови. Он содержит калий – 11% суточной потребности в 100 г.

Для нормальной работы организма в его клетках должна быть достаточной концентрации ионов калия, но они в большом количестве выводятся с мочой. Поэтому их запас нужно постоянно пополнять.

Калия достаточно много не только в растительной пище, но и в других продуктах питания, поэтому при адекватном и сбалансированном рационе от его дефицита люди страдают редко. Гораздо чаще проблемы возникают из-за дисбаланса ионов калия и натрия…