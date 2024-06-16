Не зможете відірватись: які 5 серіалів Netflix варті вашої уваги

Відключення електроенергії може стати несподіванкою, яка порушує ваші плани. Але це не привід сумувати! Завантажте улюблені серіали заздалегідь і насолоджуйтесь переглядом офлайн, навіть коли немає світла.

Для перегляду серіалів офлайн вам знадобиться додаток Netflix, встановлений на вашому пристрої. Про це пише 24 tv.ua.

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Ось кілька цікавих серіалів, які ви можете завантажити:

"Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо"

Цей американський телесеріал-антологія жахів, створений Ґільєрмо дель Торо, складається з восьми унікальних горор-історій, які поєднують класику жанру з оригінальним баченням. Два епізоди написані самим дель Торо, а інші - талановитими режисерами.

"По той бік життя"

Головний герой Тоні переживає трагічну втрату дружини, що руйнує його життя. Він стає байдужим до себе та оточуючих, а його поведінка стає непередбачуваною. Люди навколо намагаються повернути йому колишню людяність, але Тоні вже не той, ким був колись.

"Мисливець за розумом"

Двоє агентів ФБР у кінці 1970-х років полюють на найнебезпечніших серійних вбивць Америки. Їм доводиться спілкуватися з заарештованими злочинцями, щоб розкрити жахливі деталі їхніх злочинів.

"Ти"

Успішний менеджер закохується в талановиту письменницю. Він одержимо нею і готовий на все, щоб бути з нею, навіть якщо це означає усунути будь-які перешкоди на своєму шляху.

"Інсайдер"

Життя чотирьох людей - ув'язненого, журналістки, вікарія та репетитора - переплітаються, коли вони опиняються втягнутими в складну ситуацію, яка призводить до вбивства.

Ці серіали захоплюють сюжетом, динамічним розвитком подій та цікавими персонажами. Вони неодмінно зроблять ваш офлайн-перегляд незабутнім.

Нагадаємо, ми вже писали про три фільми, які варто подивитись, якщо важко на душі.

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