Не сможете оторваться: какие 5 сериалов Netflix достойны вашего внимания

Отключение электроэнергии может стать неожиданностью, нарушающей ваши планы. Но это не повод унывать! Скачайте любимые сериалы заранее и наслаждайтесь просмотром офлайн, даже когда нет света.

Для просмотра офлайн-сериалов вам понадобится приложение Netflix, установленное на вашем устройстве. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Вот несколько интересных сериалов, которые вы можете скачать:

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо"

Этот американский сериал-антология ужасов, созданный Гильермо дель Торо, состоит из восьми уникальных горор-историй, сочетающих классику жанра с оригинальным видением. Два эпизода написаны самим дель Торо, а другие – талантливыми режиссерами.

"По ту сторону жизни"

Главный герой Тони переживает трагическую утрату жены, разрушающей его жизнь. Он становится безразличным к себе и окружающим, а его поведение становится непредсказуемым. Люди вокруг пытаются вернуть ему былую человечность, но Тони уже не тот, кем был когда-то.

"Охотник за умом"

Два агента ФБР в конце 1970-х годов охотятся на самых опасных серийных убийц Америки. Им приходится общаться с арестованными преступниками, чтобы раскрыть ужасающие детали их преступлений.

"Ты"

Успешный менеджер влюбляется в талантливую писательницу. Он получим ею и готов на все, чтобы быть с ней, даже если это значит устранить какие-либо препятствия на своем пути.

"Инсайдер"

Жизнь четырех человек – заключенного, журналистки, викария и репетитора – переплетаются, когда они оказываются вовлеченными в сложную ситуацию, которая приводит к убийству.

Эти сериалы увлекают сюжетом, динамичным развитием событий и интересными персонажами. Они непременно сделают ваш офлайн-просмотр незабываемым.

Напомним, мы уже писали о трех фильмах, которые стоит посмотреть, если тяжело на душе.

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