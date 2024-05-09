Не дайте одягу зістарити вас: стилісти назвали ТОП-5 модних помилок

Стилісти рекомендують дамам, які ступили у вік "бальзаківської героїні", переглянути свій гардероб та відмовитися від певних предметів одягу або ж замінити їх. Вони ненароком можуть додати кілька років до вашого віку та зіпсувати враження від вашого стилю.

UAportal склав список речей, які слід уникати жінкам після 40 років.

Квіткові принти. Для жінок старше 40 років рекомендується уникати одягу з великими квітковими малюнками.

Що обрати замість цього? Краще вибирати одяг з меншими квітковими мотивами або, ще краще, з одягом, прикрашеним геометричними фігурами, такими як смужки.

Бежевий колір. Бежевий колір може надати елегантності, але також може додати візуальних років, особливо якщо використовувати його занадто багато.

Що обрати замість цього? Спробуйте комбінувати нейтральні відтінки з яскравими акцентами для створення більш жвавого образу.

Білизна зі швами. Правильно підібрана білизна без швів може значно покращити силует і не підкреслювати вікові зміни. Безшовна білизна, яка залишається непомітною під одягом, не підкреслюватиме вікові зміни на стегнах і сідницях.

Капрі. Такі штани можуть привертати увагу до широкої частини ноги, що не завжди вигідно.

Що обрати замість цього? Вибирайте штани, які закінчуються біля щиколотки або трохи вище, такі як джинси-кльош або палаццо.

Прикривання шиї. Спроби приховати шию високим коміром можуть ненавмисно додати віку.

Що обрати замість цього? Сорочки та блузи з V-подібним вирізом, які візуально подовжують шию і підкреслюють її красу, особливо коли доповнені відповідними прикрасами. Головне, щоб вони не були занадто обтягуючими.

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