Не дайте одежде состарить вас: стилисты назвали ТОП-5 модных ошибок

Стилисты рекомендуют дамам, которые ступили в возраст "бальзаковской героини", пересмотреть свой гардероб и отказаться от определенных предметов одежды или заменить их. Они ненароком могут добавить несколько лет к вашему возрасту и испортить впечатление от вашего стиля.

UAportal составил список вещей, которые следует избегать женщинам после 40 лет.

Цветочные принты. Для женщин старше 40 лет рекомендуется избегать одежды с большими цветочными рисунками.

Что выбрать вместо этого? Лучше выбирать одежду с меньшими цветочными мотивами или, еще лучше, с одеждой, украшенной геометрическими фигурами, такими как полоски.

Бежевый цвет. Бежевый цвет может придать элегантности, но также может добавить визуальные годы, особенно если использовать его слишком много.

Что выбрать вместо этого? Попытайтесь комбинировать нейтральные оттенки с яркими акцентами для создания более оживленного образа.

Белье со швами. Правильно подобраное белье без швов может значительно улучшить силуэт и не подчеркивать возрастные изменения. Бесшовное белье, которое остается незаметным под одеждой, не будет подчеркивать возрастные изменения на бедрах и ягодицах.

Капри. Такие штаны могут привлекать внимание к широкой части ноги, что не всегда выгодно.

Что выбрать вместо этого? Выбирайте брюки, которые заканчиваются у лодыжки или чуть выше, такие как джинсы-клеш или палаццо.

Прикрытие шеи. Попытки скрыть шею высоким воротником могут непреднамеренно прибавить возраст.

Что выбрать вместо этого? Рубашки и блузы с V-образным вырезом, визуально удлиняющие шею и подчеркивающие ее красоту, особенно когда дополнены соответствующими украшениями. Главное, чтобы они не были слишком обтягивающими.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших прически для женщин 40+, страдающих от выпадения волос.

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