Названо знаки зодіаку, які можуть витратити цілий статок на свої забаганки

Деякі люди зовсім не вміють заощаджувати – гроші буквально витікають крізь їхні пальці. Можливо, винна дата народження, стверджують астрологи. За їхніми словами, найбільш марнотратними є Водолії, Тельці та Терези.

Водолій

Творчі Водолії відомі своїм нестандартним підходом до вирішення проблем та цілеспрямованістю. Вони мають багато різних інтересів, і економія коштів явно не вписується в цей перелік. Уродженці знаку справді вірять, що мають балувати себе. На щастя, завдяки своїй наполегливості та розуму, у них немає проблем знайти добре оплачувану роботу, але незалежно від того, скільки грошей надходить на їхній рахунок щомісяця, вони витратить їх усі.

Телець

Тельці люблять дорогі речі та модні гаджети – технології близькі їх серцю. Незважаючи на те, що вони витрачають цілий статок, це дійсно хороші покупки. Уродженці знаку люблять оточувати себе гарними речами, але найголовніше – якість. Вони йдуть із магазинів не з повними сумками, а лише з кількома речами.

Терези

Терези – перфекціоністи, які люблять модний шопінг. Вони можуть витратити цілий статок на одяг, косметику та предмети інтер'єру. Незалежно від того, скільки уродженці знаку заробляють, вони постійно витрачатимуть кошти на щось, що радуватиме око. Хоча Терези відповідально планують бюджет, більшу частину грошей вони витрачають на спонтанні покупки. Не дивно, що мають проблеми з економією.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.