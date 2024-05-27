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Астрология

Названы знаки зодиака, которые могут потратить целое состояние на свои прихоти

Анастасия Крыщук

Названы знаки зодиака, которые могут потратить целое состояние на свои прихоти
Они не заботятся об экономии. Источник: Фото создано ИИ

Некоторые люди совершенно не умеют экономить – деньги буквально утекают сквозь их пальцы. Возможно, виновата дата рождения, утверждают астрологи. По их словам, самыми расточительными являются Водолеи, Тельцы и Весы.

Водолей

Творческие Водолеи известны своим нестандартным подходом к решению проблем и целеустремленностью. У них много разных интересов, и экономия средств явно не вписывается в этот перечень. Уроженцы знака действительно верят, что должны баловать себя. К счастью, благодаря своей настойчивости и разуму, у них нет проблем найти хорошо оплачиваемую работу, но независимо от того, сколько денег поступает на их счет каждый месяц, они потратят их все.

Телец

Тельцы любят дорогие вещи и модные гаджеты – технологии близки их сердцу. Несмотря на то, что они тратят целое состояние, это действительно стоящие покупки. Уроженцы знака любят окружать себя красивыми вещами, но самое главное – качество. Они уходят с магазинов не с полными сумками, а лишь с несколькими вещами.

Весы

Весы – перфекционисты, любящие модный шопинг. Они могут потратить целое состояние на одежду, косметику и предметы интерьера. Независимо от того, сколько уроженцы знака зарабатывают, они постоянно будут тратить средства на что-то, что будет радовать глаз. Хотя Весы ответственно планируют бюджет, большую часть денег они тратят на спонтанные покупки. Неудивительно, что у них проблемы с экономией.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология