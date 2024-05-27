Названы знаки зодиака, которые могут потратить целое состояние на свои прихоти

Некоторые люди совершенно не умеют экономить – деньги буквально утекают сквозь их пальцы. Возможно, виновата дата рождения, утверждают астрологи. По их словам, самыми расточительными являются Водолеи, Тельцы и Весы.

Водолей

Творческие Водолеи известны своим нестандартным подходом к решению проблем и целеустремленностью. У них много разных интересов, и экономия средств явно не вписывается в этот перечень. Уроженцы знака действительно верят, что должны баловать себя. К счастью, благодаря своей настойчивости и разуму, у них нет проблем найти хорошо оплачиваемую работу, но независимо от того, сколько денег поступает на их счет каждый месяц, они потратят их все.

Телец

Тельцы любят дорогие вещи и модные гаджеты – технологии близки их сердцу. Несмотря на то, что они тратят целое состояние, это действительно стоящие покупки. Уроженцы знака любят окружать себя красивыми вещами, но самое главное – качество. Они уходят с магазинов не с полными сумками, а лишь с несколькими вещами.

Весы

Весы – перфекционисты, любящие модный шопинг. Они могут потратить целое состояние на одежду, косметику и предметы интерьера. Независимо от того, сколько уроженцы знака зарабатывают, они постоянно будут тратить средства на что-то, что будет радовать глаз. Хотя Весы ответственно планируют бюджет, большую часть денег они тратят на спонтанные покупки. Неудивительно, что у них проблемы с экономией.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.