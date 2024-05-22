Названо знаки зодіаку, які відчувають наближення біди: інтуїція їх не підводить

Деякі знаки зодіаку мають настільки сильну інтуїцію, що буквально можуть передчувати наближення біди. Цікаво, що всі вони належать до однієї стихії – води. Йдеться про Раків, Скорпіонів та Риб.

Рак

Раки обдаровані чудовою інтуїцією, яка дозволяє їм "читати" людей і передбачати розвиток подій. Вони легко можуть зрозуміти, що на душі співрозмовника, і майже передбачити його наміри. Уродженців знаку практично не можна обдурити, а від неприємностей вони ухиляються із завидною спритністю. Раки вміють перебачати лихо – на думку астрологів, їм допомагають віщі сни.

Скорпіон

Скорпіонів називають наймістичнішим знаком зодіаку, який має воістину екстрасенсорні здібності, хоча і не завжди усвідомлює їх. Уродженці знаку чують брехню за милю, тому довкола пальця їх не обвести. Крім того, Скорпіони дуже чутливі до навколишньої енергії і можуть з першого погляду зрозуміти, хороша чи погана людина перед ними. Сильна інтуїція дозволяє їм передбачати майбутнє та уникати "пасток".

Риби

Риби немов налаштовані на частоти, недоступні іншим – вони можуть передбачати розвиток подій часом з точністю до хвилини. Їх відрізняє незвичайна чуйність до проблем близьких, друзів, колег і навіть випадкових перехожих. Риби відчувають, коли наближається біда, і роблять усе, щоб їй запобігти чи хоча б зменшити шкоду. Люди, народжені під цим знаком, часто відчувають на відстані, що з їхніми близькими трапилося щось погане.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.