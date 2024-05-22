Названы знаки зодиака, которые чувствуют приближение беды: интуиция их не подводит

Некоторые знаки зодиака обладают настолько сильной интуицией, что буквально могут предчувствовать приближение беды. Интересно, что все они принадлежат к одной стихии – воде. Речь идет о Раках, Скорпионах и Рыбах.

Рак

Раки одарены потрясающей интуицией, которая позволяет им "читать" людей и предвидеть развитие событий. Они легко могут понять, что на душе у собеседника, и почти предугадать его намерения. Уроженцев знака практически нельзя обмануть, а от неприятностей они уворачиваются с завидной ловкостью. Раки умеют предсказывать беду – по мнению астрологов, им помогают вещие сны.

Скорпион

Скорпионов называют самым мистическим знаком зодиака, который обладает поистине экстрасенсорными способностями, хотя и не всегда осознает их. Уроженцы знака чуют ложь за милю, поэтому вокруг пальца их не обвести. Кроме того, Скорпионы очень чувствительны к окружающей их энергии и могут с первого взгляда понять, хороший или плохой человек перед ними. Сильная интуиция позволяет им предвидеть будущее и избегать "ловушек".

Рыбы

Рыбы словно настроены на частоты, недоступные другим – они могу предвидеть развитие событий порой с точностью до минуты. Их отличает необыкновенная чуткость к проблемам близких, друзей, коллег и даже просто случайных прохожих. Рыбы чувствуют, когда приближается беда, и делают все, чтобы ее предотвратить или хотя бы уменьшить ущерб. Люди, рожденные под этим знаком, часто на расстоянии чувствуют, что с их близкими случилось что-то плохое.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.