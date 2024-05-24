На порозі прориву: китайські вчені наблизились до безсмертя людського мозку

Дослідники з Китаю, здається, стоять на порозі значного відкриття у науці. Вони досягли успіху у кріоконсервації нейронів, зберігши їх життєздатність після розморожування. Це відкриття особливо захоплююче, оскільки клітини продовжили функціонувати без видимих наслідків.

Це дослідження відкриває перспективи для медицини майбутнього, де концепції, які раніше здавалися лише елементами наукової фантастики, такі як кріогенне заморожування, можуть стати частиною реальності, наближаючи можливість людського безсмертя. За повідомленням видання Daily Mail, ці знахідки можуть мати далекосяжні наслідки.

Дослідники досягли значного прогресу у збереженні мозкових тканин, використовуючи методику, яка дозволяє заморожувати та відновлювати їх функціональність. Вони виростили органоїди з ембріональних стовбурових клітин, після чого піддали їх хімічній обробці та кріоконсервації. Через 18 місяців після розморожування, нейрони продовжили нормально функціонувати, відправляючи сигнали. Це відкриття відкриває двері до можливості "безсмертя" мозку та, потенційно, людини в цілому.

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Згідно зі звітами, цей прорив має велике значення не лише для неврології та розробки нових лікарських засобів, але й може сприяти реалізації ідеї відродження людей у майбутньому.

Кріогенне заморожування: вічна мрія чи лише уявлення? Кріогенне заморожування, відоме також як кріоніка, давно захоплює уми науковців та прихильників футуристичних ідей. Цей процес передбачає консервацію тіла або мозку після смерті з метою їх майбутнього відновлення та лікування від зараз невиліковних захворювань.

Кріоконсервація включає зниження температури тіла до екстремально низьких рівнів, щоб зберегти його структуру. Головна мета - запобігти розпаду та пошкодженню клітин, що досягається за допомогою рідкого азоту, який охолоджує тіло до приблизно -196°C.

Проте, існують значні виклики, які стоять перед успішним застосуванням кріоніки:

Кріопротектори: Ці речовини використовуються для запобігання формування льодових кристалів, які можуть руйнувати клітини, але вони не завжди ефективно зберігають тканини та мають побічні ефекти.

Відновлення після розморожування : Наразі не існує технологій, які б дозволили відновити життєдіяльність організму після кріоконсервації.

: Наразі не існує технологій, які б дозволили відновити життєдіяльність організму після кріоконсервації. Невизначеність майбутніх технологій: Неясно, чи зможуть майбутні технології відновити тіла, збережені кріогенним шляхом.

Більшість вчених скептично ставляться до кріоніки, вказуючи на відсутність доказів її ефективності. Однак, деякі вчені не виключають, що прогрес у технологіях може зробити цю концепцію більш вірогідною.

Перспективи кріоніки залишаються відкритими для дискусій. З одного боку, вона пропонує надію на безсмертя та лікування майбутнього, а з іншого - порушує етичні питання про право на життя та смерть, соціальні наслідки та доступність таких технологій для всіх.

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