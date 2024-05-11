На що звернути увагу при виборі помідорів: господині дали корисні поради

Помідори – це не лише корисний та смачний овоч, але й основа багатьох страв. З них готують салати, соуси, супи, рагу, а також вживають свіжими. Проте, не всі помідори однакові: іноді трапляються несмачні, водянисті або зіпсовані плоди. То як же вибрати найкращі помідори, щоб насолодитися їхнім справжнім смаком? Про це пише Телеграф.

Оцінюйте твердість:

Пружний: Злегка натисніть на помідор. Він має бути пружним, але не жорстким. Якщо плід надто м'який, він може бути перезрілим.

Злегка натисніть на помідор. Він має бути пружним, але не жорстким. Якщо плід надто м'який, він може бути перезрілим. Не зелений: Занадто твердий томат, схожий на яблуко, ще не дозрів.

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Зверніть увагу на місце плодоношення:

Без контрасту: Місце, де був прикріплений хвостик, має бути того ж кольору, що й решта шкірки.

Місце, де був прикріплений хвостик, має бути того ж кольору, що й решта шкірки. Різкий контраст: Якщо місце плодоношення значно відрізняється за кольором, то, ймовірно, помідор достигав після збору.

Огляньте зовнішній вигляд:

Ідеальна шкірка: Шкірка має бути гладкою, блискучою, без зморщок, тріщин та плям.

Шкірка має бути гладкою, блискучою, без зморщок, тріщин та плям. Непривабливі ознаки: Плями, тріщини, зморшки й інші дефекти на шкірці свідчать про низьку якість плоду.

Перевірте на запах:

Ароматний: Попросіть продавця розрізати помідор. Зрілий плід має приємний, насичений томатний аромат.

Попросіть продавця розрізати помідор. Зрілий плід має приємний, насичений томатний аромат. Неприємний запах: Кислий, гнильний або неприємний запах свідчить про зіпсованість плоду.

Порівняйте вагу:

Важкий: Зрілі томати досить важкі. Порівняйте вагу декількох плодів, щоб вибрати найщільніші.

Довіряйте своїм відчуттям:

Інтуїція: Не бійтеся прислухатися до своїх інстинктів. Якщо помідор вам не подобається візуально або на запах, краще його не купувати.

Нагадаємо, ми вже писали, які сорти помідорів обрати для відкритого ґрунту.

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