На что обратить внимание при выборе помидоров: хозяйке дали полезные советы

Помидоры – это не только полезные и вкусные овощи, но и основа многих блюд. Из них готовят салаты, соусы, супы, рагу, а также употребляют свежими. Однако, не все помидоры одинаковы: иногда встречаются невкусные, водянистые или испорченные плоды. Как же выбрать лучшие помидоры, чтобы насладиться их настоящим вкусом? Об этом пишет Телеграф.

Оценивайте твердость:

Упругий: Нажмите слегка на помидор. Он должен быть упругим, но не жестким. Если плод слишком мягкий, он может быть перезрелым.

Нажмите слегка на помидор. Он должен быть упругим, но не жестким. Если плод слишком мягкий, он может быть перезрелым. Не зеленый: Слишком жесткий томат, похожий на яблоко, еще не созрел.

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Обратите внимание на место плодоношения:

Без контраста: Место, где был прикреплен хвостик, должно быть того же цвета, что и остальные кожуры.

Место, где был прикреплен хвостик, должно быть того же цвета, что и остальные кожуры. Резкий контраст Если место плодоношения значительно отличается по цвету, то, вероятно, помидор созревал после сбора.

Осмотрите внешний вид:

Идеальная кожура: Кожа должна быть гладкой, блестящей, без морщин, трещин и пятен.

Кожа должна быть гладкой, блестящей, без морщин, трещин и пятен. Неприглядные признаки: Пятна, трещины, морщины и другие дефекты на кожуре свидетельствуют о низком качестве плода.

Проверьте на запах:

Ароматный: Попросите продавца разрезать помидор. Зрелый плод обладает приятным, насыщенным томатным ароматом.

Попросите продавца разрезать помидор. Зрелый плод обладает приятным, насыщенным томатным ароматом. Неприятный запах: Кислый, гнилостный или неприятный запах свидетельствует об испорченности плода.

Сравните вес:

Тяжелый: Зрелые томаты достаточно тяжелые. Сравните вес нескольких плодов, чтобы выбрать самые плотные.

Доверяйте своим ощущениям:

Интуиция: Не бойтесь прислушиваться к своим инстинктам. Если помидор вам не нравится визуально или запах, лучше его не покупать.

Напомним, мы уже писали, какие сорта помидоров выбрать для открытого грунта.

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