На что обратить внимание при выборе помидоров: хозяйке дали полезные советы
Помидоры – это не только полезные и вкусные овощи, но и основа многих блюд. Из них готовят салаты, соусы, супы, рагу, а также употребляют свежими. Однако, не все помидоры одинаковы: иногда встречаются невкусные, водянистые или испорченные плоды. Как же выбрать лучшие помидоры, чтобы насладиться их настоящим вкусом? Об этом пишет Телеграф.
Оценивайте твердость:
- Упругий: Нажмите слегка на помидор. Он должен быть упругим, но не жестким. Если плод слишком мягкий, он может быть перезрелым.
- Не зеленый: Слишком жесткий томат, похожий на яблоко, еще не созрел.
Читайте также: Методы проверки проращивания семян: узнайте о качестве перед посевом
Обратите внимание на место плодоношения:
- Без контраста: Место, где был прикреплен хвостик, должно быть того же цвета, что и остальные кожуры.
- Резкий контраст Если место плодоношения значительно отличается по цвету, то, вероятно, помидор созревал после сбора.
Осмотрите внешний вид:
- Идеальная кожура: Кожа должна быть гладкой, блестящей, без морщин, трещин и пятен.
- Неприглядные признаки: Пятна, трещины, морщины и другие дефекты на кожуре свидетельствуют о низком качестве плода.
Проверьте на запах:
- Ароматный: Попросите продавца разрезать помидор. Зрелый плод обладает приятным, насыщенным томатным ароматом.
- Неприятный запах: Кислый, гнилостный или неприятный запах свидетельствует об испорченности плода.
Сравните вес:
- Тяжелый: Зрелые томаты достаточно тяжелые. Сравните вес нескольких плодов, чтобы выбрать самые плотные.
Доверяйте своим ощущениям:
- Интуиция: Не бойтесь прислушиваться к своим инстинктам. Если помидор вам не нравится визуально или запах, лучше его не покупать.
Напомним, мы уже писали, какие сорта помидоров выбрать для открытого грунта.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!