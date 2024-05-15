Можуть призвести до тяжкого отруєння та навіть смерті: які квіти категорично не можна вирощувати в саду, якщо у вас є кіт

Коти - цікаві тварини, які люблять досліджувати світ навколо себе. На жаль, це дослідження може призвести до того, що вони спробують на смак кімнатні рослини або квіти на подвір'ї. Деякі з них можуть призвести до серйозного отруєння.Про це пише Pet.MD.

Важливо знати, які рослини та квіти можуть бути отруйними для котів!

Ось деякі з поширених рослин, які становлять небезпеку для ваших пухнастих друзів:

Амариліс

Осінній крокус

Азалія

Рододендрон

Рицина

Хризантема

Ромашка

Маргаритка

Цикламен

Нарцис

Дифенбахія

Тюльпан

Тис

Плющ англійський

Гіацинт

Каланхое

Лілія

Лілія миру

Конвалія

Олеандр

Потос

Чебрець іспанський

Пам'ятайте: навіть якщо рослина не входить до цього списку, краще перестрахуватися і не давати коту її їсти.

Які частини рослини отруйні?

Вважайте, що отруйними є всі частини рослини, навіть якщо деякі з них можуть мати вищу концентрацію токсину, ніж інші.

Симптоми отруєння:

Почервоніння, набряк, свербіж (в роті, на шкірі, очах)

Блювота, діарея

Утруднене дихання

Слинотеча, утруднене ковтання

Прискорене, уповільнене або нерегулярне серцебиття

Надмірне пиття та сечовипускання

Апатія, млявість

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Що робити, якщо ваш кіт отруївся?

Негайно видаліть з його рота, шерсті та шкіри будь-які залишки рослини.

Забезпечте коту доступ до чистої води.

Зверніться до ветеринара!

Якщо можливо, візьміть з собою зразок рослини або фото.

Важливо:

Чим швидше ви звернетеся за допомогою, тим більші шанси на те, що ваш кіт одужає.

Не намагайтеся викликати блювоту самостійно, якщо ветеринар не дав вам таких вказівок!

Нагадаємо, ми вже писали,чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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