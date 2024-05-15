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Может привести к тяжелому отравлению и даже смерти: какие цветы категорически нельзя выращивать в саду, если у вас есть кот

Цихоцкая Мария

Может привести к тяжелому отравлению и даже смерти: какие цветы категорически нельзя выращивать в саду, если у вас есть кот
Некоторые цветы могут привести к серьезному отравлению кота.

Кошки – интересные животные, которые любят исследовать мир вокруг себя. К сожалению, это исследование может привести к тому, что они попробуют по вкусу комнатные растения или цветы во дворе. Некоторые из них могут привести к серьезному отравлению. Об этом пишет Pet.MD.

Важно знать, какие растения и цветы могут быть ядовитыми для кошек!

Вот некоторые из распространенных растений, которые представляют опасность для ваших пушистых друзей:

  • Амариллис
  • Осенний крокус
  • Азалия
  • Рододендрон
  • Рицина
  • Хризантема
  • Ромашка
  • Маргаритка
  • Цикламен
  • Нарцисс
  • Дифенбахия
  • Тюльпан
  • Тыс
  • Плющ английский
  • Гиацинт
  • Каланхоэ
  • Лилия
  • Лилия мира
  • Ландыш
  • Олеандр
  • Потос
  • Тимьян испанский

Помните: даже если растение не входит в этот список, лучше перестраховаться и не давать коту его есть.

Какие части растения ядовиты?

Считайте, что ядовиты все части растения, даже если некоторые из них могут иметь более высокую концентрацию токсина, чем другие.

Симптомы отравления:

  • Покраснение, отек, зуд (во рту, на коже, глазах)
  • Рвота, диарея
  • Затрудненное дыхание
  • Слюнотечение, затрудненное глотание
  • Учащенное, замедленное или нерегулярное сердцебиение
  • Чрезмерное питье и мочеиспускание
  • Апатия, вялость

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Что делать, если ваш кот отравился?

  • Немедленно удалите из его рта, шерсти и кожи любые остатки растения.
  • Обеспечьте коту доступ к чистой воде.
  • Обратитесь к ветеринару!
  • По возможности возьмите с собой образец растения или фото.

Важно:

  • Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем больше шансов на то, что ваш кот выздоровеет.
  • Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно, если ветеринар не дал вам такие указания!

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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