Мікроелемент краси: чому важливо вживати продукти, що містять мідь
Мідь бере участь:
- у синтезі колагену і меланіну, а в поєднанні з Цинком та Вітаміном С впливає на формування сполучної тканини
- активації гормонів кальцитонін і гастрин, необхідна для синтезу гемоглобіну та в мієлінізації нервів, у дії ендорфінів.
Основне місце дислокації міді — печінка. Це депо, з якого Мідь виходить в міру потреби і стимулює утворення гемоглобіну.
Нестача міді залишає суттєвий відбиток на нашій красі та впливає на:
депігментацію шкіри та волосся ("сивіння");
порушення синтезу колагену і еластину,
зниження мінералізації кісткової тканин
невеликі точкові крововиливи в шкіру і
артеріальні аневризми;
втомлюваність.
Зазвичай ми з вами отримуємо мідь з їжею, проте доволі часто в аналізах наших пацієнтів ми бачимо нестачу цього мікроелементу. В таких випадках доводиться підключати додатковий прийом хелатних сполук міді.
Речовини, які прискорюють засвоєння міді:
▫️сірковмісні продукти;
▫️амінокислота глутатіон;
▫️вітамін С;
▫️соляна кислота шлунка;
▫️лимонна кислота;
▫️молочна кислота.
Щоб поповнити запаси міді, вживайте такі продукти:
Печінку тріски
Шпинат
Какао
Яловича печінка
Кунжут
Гречка, сочевиця, горох
Кальмари, восьминіг, креветки
Горіхи (волоський, фундук, фісташки)
Гарбузове насіння
Харчуйтеся збалансовано та будьте здорові!