Микроэлемент красоты: почему важно употреблять продукты, содержащие медь

Медь участвует:

в синтезе коллагена и меланина, а в сочетании с цинком и витамином С влияет на формирование соединительной ткани

активации гормонов кальцитонин и гастрин, необходимых для синтеза гемоглобина и в миелинизации нервов, в действии эндорфинов.

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Основне місце дислокації міді — печінка. Це депо, з якого Мідь виходить в міру потреби і стимулює утворення гемоглобіну.

Нестача міді залишає суттєвий відбиток на нашій красі та впливає на:

депігментацію шкіри та волосся ("сивіння");

порушення синтезу колагену і еластину,

зниження мінералізації кісткової тканин

невеликі точкові крововиливи в шкіру і

артеріальні аневризми;

втомлюваність.

Зазвичай ми з вами отримуємо мідь з їжею, проте доволі часто в аналізах наших пацієнтів ми бачимо нестачу цього мікроелементу. В таких випадках доводиться підключати додатковий прийом хелатних сполук міді.

Речовини, які прискорюють засвоєння міді:

▫️сірковмісні продукти;

▫️амінокислота глутатіон;

▫️вітамін С;

▫️соляна кислота шлунка;

▫️лимонна кислота;

▫️молочна кислота.

Щоб поповнити запаси міді, вживайте такі продукти:

Печінку тріски

Шпинат

Какао

Яловича печінка

Кунжут

Гречка, сочевиця, горох

Кальмари, восьминіг, креветки

Горіхи (волоський, фундук, фісташки)

Гарбузове насіння

Харчуйтеся збалансовано та будьте здорові!