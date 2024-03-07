Манікюр з жовтими акцентами: тренд літа -2024

Літо – це пора не лише для яскравих кольорів в одязі, але й для експериментів з манікюром. У 2024 році одним з найактуальніших трендів стане жовтий манікюр. Цей сонячний відтінок подарує вашим нігтям заряд енергії, гарного настрою та креативності. Про це пише Радіотрек.

Жовтий манікюр – це не просто лак. Це витвір мистецтва, який може бути втілений у різноманітних варіантах:

Класичний френч: жовтий кінчик нігтя на нюдовій основі – елегантний та універсальний варіант, який підійде до будь-якого образу.

жовтий кінчик нігтя на нюдовій основі – елегантний та універсальний варіант, який підійде до будь-якого образу. Омбре: плавний перехід від жовтого до іншого яскравого кольору, наприклад, до зеленого або рожевого, створить ефектний та стильний манікюр.

плавний перехід від жовтого до іншого яскравого кольору, наприклад, до зеленого або рожевого, створить ефектний та стильний манікюр. Геометричні візерунки: жовті смуги, трикутники, квадрати – ці геометричні фігури на нігтях виглядають сучасно та оригінально.

Абстрактні малюнки: квіти, фрукти, хвилі – жотий колір чудово підходить для створення будь-яких абстрактних дизайнів.

квіти, фрукти, хвилі – жотий колір чудово підходить для створення будь-яких абстрактних дизайнів. Однотонне покриття: жовтого кольору може бути достатньо, щоб зробити ваш манікюр яскравим та стильним.

Жовтий манікюр чудово поєднується з іншими кольорами:

Зелений: для свіжого та літнього образу.

для свіжого та літнього образу. Рожевий: для ніжного та романтичного образу.

для ніжного та романтичного образу. Синій: для контрастного та ефектного образу.

Білий: для класичного та елегантного образу.

для класичного та елегантного образу. Чорний: для сміливого та зухвалого образу.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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