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Соціум

Манікюр з жовтими акцентами: тренд літа -2024

Ціхоцька Марія

Манікюр з жовтими акцентами: тренд літа -2024
У 2024 році одним з найактуальніших трендів стане жовтий манікюр.

Літо – це пора не лише для яскравих кольорів в одязі, але й для експериментів з манікюром. У 2024 році одним з найактуальніших трендів стане жовтий манікюр. Цей сонячний відтінок подарує вашим нігтям заряд енергії, гарного настрою та креативності. Про це пише Радіотрек.

Жовтий манікюр – це не просто лак. Це витвір мистецтва, який може бути втілений у різноманітних варіантах:

  • Класичний френч: жовтий кінчик нігтя на нюдовій основі – елегантний та універсальний варіант, який підійде до будь-якого образу.
  • Омбре: плавний перехід від жовтого до іншого яскравого кольору, наприклад, до зеленого або рожевого, створить ефектний та стильний манікюр.
  • Геометричні візерунки: жовті смуги, трикутники, квадрати – ці геометричні фігури на нігтях виглядають сучасно та оригінально.
  • Абстрактні малюнки: квіти, фрукти, хвилі – жотий колір чудово підходить для створення будь-яких абстрактних дизайнів.
  • Однотонне покриття: жовтого кольору може бути достатньо, щоб зробити ваш манікюр яскравим та стильним.

Жовтий манікюр чудово поєднується з іншими кольорами:

  • Зелений: для свіжого та літнього образу.
  • Рожевий: для ніжного та романтичного образу.
  • Синій: для контрастного та ефектного образу.
  • Білий: для класичного та елегантного образу.
  • Чорний: для сміливого та зухвалого образу.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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