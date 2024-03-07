Манікюр з жовтими акцентами: тренд літа -2024
Літо – це пора не лише для яскравих кольорів в одязі, але й для експериментів з манікюром. У 2024 році одним з найактуальніших трендів стане жовтий манікюр. Цей сонячний відтінок подарує вашим нігтям заряд енергії, гарного настрою та креативності. Про це пише Радіотрек.
Жовтий манікюр – це не просто лак. Це витвір мистецтва, який може бути втілений у різноманітних варіантах:
- Класичний френч: жовтий кінчик нігтя на нюдовій основі – елегантний та універсальний варіант, який підійде до будь-якого образу.
- Омбре: плавний перехід від жовтого до іншого яскравого кольору, наприклад, до зеленого або рожевого, створить ефектний та стильний манікюр.
- Геометричні візерунки: жовті смуги, трикутники, квадрати – ці геометричні фігури на нігтях виглядають сучасно та оригінально.
- Абстрактні малюнки: квіти, фрукти, хвилі – жотий колір чудово підходить для створення будь-яких абстрактних дизайнів.
- Однотонне покриття: жовтого кольору може бути достатньо, щоб зробити ваш манікюр яскравим та стильним.
Жовтий манікюр чудово поєднується з іншими кольорами:
- Зелений: для свіжого та літнього образу.
- Рожевий: для ніжного та романтичного образу.
- Синій: для контрастного та ефектного образу.
- Білий: для класичного та елегантного образу.
- Чорний: для сміливого та зухвалого образу.
Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".
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