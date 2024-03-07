Маникюр с желтыми акцентами: тренд лета -2024
Лето – пора не только для ярких цветов в одежде, но и для экспериментов с маникюром. В 2024 году одним из самых актуальных трендов станет желтый маникюр. Этот солнечный оттенок подарит вашим ногтям заряд энергии, хорошего настроения и креативности. Об этом пишет Радиотрек.
Желтый маникюр – это не просто лак. Это произведение искусства, которое может быть воплощено в различных вариантах:
- Классический френч: желтый кончик ногтя на чудесной основе – элегантный и универсальный вариант, который подойдет любому образу.
- Омбре: плавный переход от желтого к другому яркому цвету, например зеленому или розовому, создаст эффектный и стильный маникюр.
- Геометрические узоры: желтые полосы, треугольники, квадраты – эти геометрические фигуры на ногтях выглядят современно и оригинально.
- Абстрактные рисунки: цветы, фрукты, волны – желтый цвет отлично подходит для создания любых абстрактных дизайнов.
- Однотонное покрытие: желтого цвета может быть достаточно, чтобы сделать ваш маникюр ярким и стильным.
Желтый маникюр отлично сочетается с другими цветами:
- Зеленый: для свежего и летнего образа.
- Розовый для нежного и романтического образа.
- Синий для контрастного и эффектного образа.
- Белый: для классического и элегантного образа.
- Черный: для смелого и дерзкого образа.
Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!