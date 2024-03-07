Маникюр с желтыми акцентами: тренд лета -2024

Лето – пора не только для ярких цветов в одежде, но и для экспериментов с маникюром. В 2024 году одним из самых актуальных трендов станет желтый маникюр. Этот солнечный оттенок подарит вашим ногтям заряд энергии, хорошего настроения и креативности. Об этом пишет Радиотрек.

Желтый маникюр – это не просто лак. Это произведение искусства, которое может быть воплощено в различных вариантах:

Классический френч: желтый кончик ногтя на чудесной основе – элегантный и универсальный вариант, который подойдет любому образу.

желтый кончик ногтя на чудесной основе – элегантный и универсальный вариант, который подойдет любому образу. Омбре: плавный переход от желтого к другому яркому цвету, например зеленому или розовому, создаст эффектный и стильный маникюр.

плавный переход от желтого к другому яркому цвету, например зеленому или розовому, создаст эффектный и стильный маникюр. Геометрические узоры: желтые полосы, треугольники, квадраты – эти геометрические фигуры на ногтях выглядят современно и оригинально.

Абстрактные рисунки: цветы, фрукты, волны – желтый цвет отлично подходит для создания любых абстрактных дизайнов.

цветы, фрукты, волны – желтый цвет отлично подходит для создания любых абстрактных дизайнов. Однотонное покрытие: желтого цвета может быть достаточно, чтобы сделать ваш маникюр ярким и стильным.

Желтый маникюр отлично сочетается с другими цветами:

Зеленый: для свежего и летнего образа.

для свежего и летнего образа. Розовый для нежного и романтического образа.

для нежного и романтического образа. Синий для контрастного и эффектного образа.

для контрастного и эффектного образа. Белый: для классического и элегантного образа.

для классического и элегантного образа. Черный: для смелого и дерзкого образа.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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