Малина буде солодка і велика: вистачить всього 3 чайні ложки цього підживлення

Часто буває, що ягоди малини, які дозрівають на кущах, виявляються маленькими та не достатньо солодкими. Безумовно, такий результат може засмутити кожного дачника. Для уникнення цієї проблеми досвідчені господарі приділяють особливу увагу догляду за малиною, забезпечуючи своєчасний полив та правильне добриво.

Коли мова заходить про підживлення, існує спеціальний метод, який значно підвищує шанси на збір багатого врожаю великої та солодкої малини. Він полягає у використанні сухих дріжджів, пише Ukr.Media.

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Як за допомогою дріжджів підгодувати малину

Для створення ефективного добрива на основі дріжджів, візьміть відро та наповніть його водою майже до повного. Додайте у воду 3 чайних ложки сухих дріжджів та 20 чайних ложок цукру. Ретельно перемішайте вміст, щоб інгредієнти розчинилися.

Залиште суміш на 24 години для активації дріжджів. Після цього часу розчин буде готовий до використання.

Перед застосуванням обов'язково розведіть концентрат: на відро чистої води потрібно брати трохи більше 100 мілілітрів отриманого розчину. Поливайте цим добривом землю навколо малинників для підвищення їхньої плодючості.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чим не можна підживлювати малину.

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