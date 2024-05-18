Малина будет сладкая и большая: хватит всего 3 чайные ложки этой подкормки

Часто бывает, что ягоды малины, которые созревают на кустах, оказываются маленькими и недостаточно сладкими. Безусловно, такой результат может огорчить каждого дачника. Во избежание этой проблемы опытные хозяева уделяют особое внимание уходу за малиной, обеспечивая своевременный полив и правильное удобрение.

Когда речь заходит о подкормке, существует специальный метод, который значительно повышает шансы на сбор богатого урожая крупной и сладкой малины. Он заключается в использовании сухих дрожжей, пишет Ukr.Media.

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Как с помощью дрожжей подкормить малину

Для создания эффективного удобрения на основе дрожжей, возьмите ведро и наполните его водой почти до полного. Добавьте в воду 3 чайных ложки сухих дрожжей и 20 чайных ложек сахара. Тщательно перемешайте содержимое, чтобы ингредиенты растворились.

Оставьте смесь на 24 часа для активации дрожжей. После этого времени раствор будет готов к использованию.

Перед применением обязательно разведите концентрат: на ведро чистой воды нужно брать чуть больше 100 миллилитров полученного раствора. Поливайте этим удобрением землю вокруг малинников для повышения их плодовитости.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем нельзя подкармливать малину.

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