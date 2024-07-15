Найкращі соуси для шашлику: три простих рецепти

Ловіть найапетитніші соуси, які лише підсилюють смаки шашлику.

1. Інгредієнти:

• Цибуля — 1 шт;

• Часник — 2 зубці;

• Петрушка;

• Аджика — 150 г;

• Вода — 150 мл;

• Сіль, перець;

• Цукор — на смак.

2. Інгредієнти:

• Петрушка;

• Часник — 1 зубець;

• Сік лимона;

• Сметана — 100 г;

• Сіль, перець.

3. Інгредієнти:

• Помідори — 2 шт;

• Гострий перець — 1 шт;

• Петрушка;

• Часник — 1 зубець.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти (до кожного соусу окремо) помістити в блендер та перебити до однорідності.