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Найкращі соуси для шашлику: три простих рецепти
Ловіть найапетитніші соуси, які лише підсилюють смаки шашлику.
1. Інгредієнти:
• Цибуля — 1 шт;
• Часник — 2 зубці;
• Петрушка;
• Аджика — 150 г;
• Вода — 150 мл;
• Сіль, перець;
• Цукор — на смак.
2. Інгредієнти:
• Петрушка;
• Часник — 1 зубець;
• Сік лимона;
• Сметана — 100 г;
• Сіль, перець.
3. Інгредієнти:
• Помідори — 2 шт;
• Гострий перець — 1 шт;
• Петрушка;
• Часник — 1 зубець.
Спосіб приготування:
Всі інгредієнти (до кожного соусу окремо) помістити в блендер та перебити до однорідності.