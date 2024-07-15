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Лучшие соусы для шашлыка: три простых рецепта
Ловите самые аппетитные соусы, только усиливающие вкусы шашлыка.
1. Ингредиенты:
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубца;
• Петрушка;
• Аджика – 150 г;
• Вода – 150 мл;
• Соль, перец;
• Сахар – по вкусу.
2. Ингредиенты:
• Петрушка;
• Чеснок – 1 зубец;
• Сок лимона;
• Сметана - 100 г;
• Соль, перец.
3. Ингредиенты:
• Помидоры – 2 шт;
• Острый перец – 1 шт;
• Петрушка;
• Чеснок – 1 зубец.
Способ приготовления:
Все ингредиенты (к каждому соусу отдельно) поместить в блендер и перебить до однородности.