Лучшие соусы для шашлыка: три простых рецепта

Ловите самые аппетитные соусы, только усиливающие вкусы шашлыка.

1. Ингредиенты:

• Лук – 1 шт;

• Чеснок – 2 зубца;

• Петрушка;

• Аджика – 150 г;

• Вода – 150 мл;

• Соль, перец;

• Сахар – по вкусу.

2. Ингредиенты:

• Петрушка;

• Чеснок – 1 зубец;

• Сок лимона;

• Сметана - 100 г;

• Соль, перец.

3. Ингредиенты:

• Помидоры – 2 шт;

• Острый перец – 1 шт;

• Петрушка;

• Чеснок – 1 зубец.

Способ приготовления:

Все ингредиенты (к каждому соусу отдельно) поместить в блендер и перебить до однородности.