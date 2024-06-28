Найкращі місця для пляжного відпочинку в Україні на сезон 2024. Локації для довгої та короткотривалої відпустки

Поки ви думаєте де відпочити в Україні так, щоб з пляжем та можливістю купання, ми знайшли для вас ідеальні локації і деякі з них на березі моря. Враховуючи ситуацію пляжний відпочинок в Україні можливий тільки у дозволених, перевірених місцях, облаштованих за всіма правилами безпеки.

Шатські озера – Волинське полісся

Краєвид з Пісочного пляжу на Шатських озерах. Джерело: @ivi0880

Дуже туристичне та природно мальовниче місце. На Шатських озерах можна відпочити, як з мінімальним бюджетом, так і по повній програмі. Кафе, ресторани, басейни, дитячі розваги й, звісно ж, чудові пляжі, які оздоблені вбиральнями, місцями для переодягання, шезлонгами, доріжками тощо. Пляжі Шацьких озер трохи трав'янисті, та дно водоймищ м’яке й піщане. Глибина збільшується поступово, тому Шатські озера ідеальні для відпочинку всією сім’єю. Водних забав також вдосталь від каякінгу до прогулянок на швидкісних катерах.

До Шатських озер належать:

Світязь;

Луки;

Пулеметське озеро;

Люцимир;

Кримне;

Остров’янське озеро;

Пісочне озеро.

Це найпопулярніші локації. Повний список з 22 водойм можна знайти ТУТ. Однак, у цьому році були введені нові правила для відпочинку на деяких з цих локацій. Дізнатися, де вам знадобиться оформлення перепустки, особливо, якщо плануєте туристичні екскурсії, під час відпочинку, можна дізнатися ТУТ. Ви можете обрати бази відпочинку, або пошукати дешевші варіанти в приватному секторі. Для аутентичної зупинки з наметом дивіться кемпінги.

Блакитне озеро – Чернігівська область

Затишок відпочинку на Блакитному озері біля Чернігова. Джерело: https://ozera.cn.ua/

Ніжний пісок, оксамитова вода і густі ліси, які забезпечують кришталево чисте повітря. Ця пляжна локація України для спокійного та розміреного відпочинку. Поруч з озером ви можете знайти комфортабельні комплекси для відпочинку, які мають додаткові розваги на своїх територіях. Ціни приватного сектору приємно дивують, тож для відпочинку без зайвих розваг житло у найближчих селищах – чудовий варіант. У лісах біля водоймищ розташовані екокомплекси, які мають дерев’яні будиночки для проживання, барбекю зону та виходи до пляжів й води. Селище Олешня має багато принад для туристів і варіантів для сімейного, романтичного та поодинокого відпочинку.

Блакитні озера на Чернігівщині чудово підійдуть для пляжного відпочинку на вікенд і більше. Якщо маєте можливість прихопити велосипед, або винайняти його в селище, можете додати до відпочинку активні прогулянки лісовими стежками.

Дружбівський кар’єр – Житомирська область

Українські Мальдіви в Житомирській області. Джерело: @sun_adept

Українські Мальдіви – під такою назвою став відомий Дружківський кар’єр на Житомирщині. Прозора блакитна вода, в оточенні м'яких білих барханів. Хіба тільки замість тропічних пальм пишні сосни. Максимальна глибина води близько 30 метрів.

Житло біля Дружківського кар’єру можна знайти тільки в селищах Олевського району: Нові Білокоровичі та Олевськ. Проте з наметом та машиною можна розташуватися на білосніжних пагорбах. Врахуйте тільки, що інфраструктури на берегах Дружбівського кар’єру немає зовсім. Тож це все потрібно організувати самостійно. Будь ласка, любіть природні скарби України та користуйтеся біотуалетами, викидайте сміття тільки у встановлених смітниках, не розкидайте пластик. Пляжний відпочинок на Дружбівському кар'єрі чудово підійде для романтичної та поодинокої втечі з міста.

Термальні джерела на Закарпатті

Термальні джерела Косино чекають на відпочивальників. Джерело: @kosino_termal

Один з найкращих видів відпочинку в Україні, оскільки можна відновитися тілом і душею. Лікувальні джерела Закарпатської області відомі далеко за межами країни й останнім часом набули гарних туристичних принад. Відпочити купаючись в термальних джерелах можна двома способами. Обравши санаторії та курортні комплекси, ви "вб’єте" декількох "зайців" одночасно. В закладах можна вибрати потрібну систему харчування від лікувальної до безглютенової, отримати консультації лікарів-спеціалістів та скласти особисту програму процедур, мати доступ до термальних басейнів й додаткових розваг на території.

Відпочинок у приватному секторі значно знизить витрати на відпочинок. Ви можете самі відвідувати термальні басейни, сплачуючи лише за час бажаного купання. Екскурсійну програму також можна додавати за бажанням. Міста в яких розташовано термальні джерела мають багато цікавих атракцій.

Озеро Молодості в Буковелі

Ваш шанс помолодшати на 10 років, відпочиваючи в Україні. Джерело: @anagerasymova

Всесвітньо відомий зимовий курорт України може запропонувати чудовий пляжний відпочинок на літо. Озеро Молодості, яке розташовано поруч з курортом, кожного року приймає все більше охочих покупатися в кришталево чистій природній воді та подихати свіжим гірським повітрям.

На березі озера розташовано однойменний курортний комплекс, де розваги та можливості для відпочинку не гірше ніж біля моря. Вздовж озера облаштовано невеличку набережну з кафе та вежами для рятувальників. Пляжні зони облаштовані шезлонгами, вбиральнями, місцями для переодягання й, навіть, душами. З розваг ви знайдете різноманітні водні види спорту, надувні гірки, які падають у воду й багато смачних зон.

Приватні пропозиції для зупинки можна знайти в найближчих селищах, звісно ж, це чудовий варіант за наявності свого автомобіля.

Пляжі Одеси

Романтичні пляжі Одеси перевірені та забезпечені укриттями. Джерело: @soul_svet

Не дивлячись на збільшений ризик, Одеса оголосила відкриття пляжного сезону. Понад 5 пляжів було підготовлено та перевірено задля безпеки та комфорту відпочивальників. Зони купання огороджено протимінними сітками, пісок перевірено та почищено, на пляжах встановлено таблички з вказівками найближчих укриттів. Великий вибір житла від курортів, готелів до приватних пропозицій забезпечує вибір комфортного бюджету на відпустку. Гуляти Одесою можна вічно, бо атракцій довкола безліч. Розваги можна знайти на будь–який смак, від піших прогулянок–екскурсій до нічних клубів та підземних катакомб. Тож, пляжі Одеси готові приймати сім’ї, пари та одиноких туристів для вражаючого літа біля моря. Відвідуючи Одесу дотримуйтеся правил безпеки та прямуйте до укриттів в разі повітряної тривоги.

Бажаємо вам сонячного пляжного відпочинку в Україні без тривог та переживань.