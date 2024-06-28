Лучшие места для пляжного отдыха в Украине на сезон 2024. Локации для длинного и короткого отпуска

Пока вы думаете, где отдохнуть в Украине так, чтобы с пляжем и возможностью купаться, мы нашли идеальные локации и некоторые из них на берегу моря. Учитывая ситуацию, пляжный отдых в Украине возможен только в разрешенных, проверенных местах, обустроенных по всем правилам безопасности.

Шатские озера – Волынское полесье

Пейзаж с песчаным пляжем на Шатских озерах. Источник: @ivi0880

Очень туристическое и естественно живописное место. На Шатских озерах можно отдохнуть как с минимальным бюджетом, так и по полной программе. Кафе, рестораны, бассейны, детские развлечения и, конечно же, прекрасные пляжи, обустроенные туалетами, местами для переодевания, шезлонгами, дорожками и т.д. Пляжи Шацких озер немного травянистые, но дно водоемов мягкое и песчаное. Глубина увеличивается постепенно, поэтому Шатские озера идеальны для отдыха всей семьей. Водных забав также достаточно от каякинга до прогулок на скоростных катерах.

К Шатским озерам относятся:

Свитязь;

Луки;

Пулеметское озеро;

Люцимир;

Крымное;

Островянское озеро;

Песочное озеро.

Это самые популярные локации. Полный список из 22 водоемов можно найти ЗДЕСЬ. Однако, в этом году были введены новые правила для отдыха на некоторых из этих локаций. Узнайте, где вам понадобится оформление пропуска, особенно, если планируете туристические экскурсии, во время отдыха, можно узнать ЗДЕСЬ. Вы можете выбрать базы отдыха или поискать более дешевые варианты в частном секторе. Для подлинной остановки с палаткой смотрите кемпинги.

Голубое озеро – Черниговская область

Уют отдыха на Голубом озере возле Чернигова. Источник: https://ozera.cn.ua/

Нежный песок, бархатная вода и густые леса, обеспечивающие кристально чистый воздух. Эта пляжная локация Украины для спокойного и спокойного отдыха. Рядом с озером можно найти комфортабельные комплексы для отдыха, которые имеют дополнительные развлечения на своих территориях. Цены частного сектора приятно удивляют, поэтому для отдыха без лишних развлечений жилье в ближайших поселках – отличный вариант. В лесах у водохранилищ расположены экокомплексы, имеющие деревянные домики для проживания, барбекю зону и выходы к пляжам и воде. Поселок Олешня имеет много прелестей для туристов и вариантов для семейного, романтического и редкого отдыха.

Голубые озера на Черниговщине отлично подойдут для пляжного отдыха на уикенд и больше. Если есть возможность прихватить велосипед, или снять его в поселок, можете добавить к отдыху активные прогулки по лесным тропам.

Дружбовский карьер – Житомирская область

Украинские Мальдивы в Житомирской области. Источник: @sun_adept

Украинские Мальдивы – под таким названием стал известный Дружковский карьер в Житомирской области. Прозрачная голубая вода в окружении мягких белых барханов. Разве только вместо тропических пальм пышные сосны. Максимальная глубина воды около 30 метров.

Жилье у Дружковского карьера можно найти только в поселках Олевского района: Новые Белокоровичи и Олевск. Однако с палаткой и машиной можно расположиться на белых холмах. Учтите только, что инфраструктуры на берегах Дружбовского карьера нет совсем. Так что это все нужно организовать самостоятельно. Пожалуйста, любите природные сокровища Украины и пользуйтесь биотуалетами, выбрасывайте мусор только в установленных свалках, не разбрасывайте пластик. Пляжный отдых на Дружбовском карьере отлично подойдет для романтического и одиночного бегства из города.

Термальные источники в Закарпатье

Термальные источники Косино ждут отдыхающих. Источник: @kosino_termal

Один из самых лучших видов отдыха в Украине, поскольку можно восстановиться телом и душой. Лечебные источники Закарпатской области известны далеко за пределами страны и в последнее время приобрели хорошие туристические прелести. Отдохнуть купаясь в термальных источниках можно двумя способами. Выбрав санатории и курортные комплексы, вы "убьете" нескольких "зайцев" одновременно. В заведениях можно выбрать нужную систему питания от лечебной до безглютеновой, получить консультации врачей–специалистов и составить личную программу процедур, иметь доступ к термальным бассейнам и дополнительным развлечениям на территории.

Отдых в частном секторе значительно снизит расходы на отдых. Вы можете сами посещать термальные бассейны, оплачивая только время желаемого купания. Экскурсионную программу можно добавлять по желанию. Города в которых расположены термальные источники имеют много интересных достопримечательностей.

Озеро Молодости в Буковеле

Ваш шанс помолодеть на 10 лет, отдыхая в Украине. Источник: @anagerasymova

Всемирно известный зимний курорт Украины может предложить отличный пляжный отдых на лето. Озеро Молодости, расположенное рядом с курортом, каждый год принимает все больше желающих покупаться в кристально чистой природной воде и подышать свежим горным воздухом.

На берегу озера расположен одноименный курортный комплекс, где развлечения и возможности для отдыха не хуже моря. Вдоль озера обустроена небольшая набережная с кафе и башнями для спасателей. Пляжные зоны обустроены шезлонгами, туалетами, местами для переодевания и даже душами. Из развлечений вы найдете разнообразные водные виды спорта, надувные горки, падающие в воду и много вкусных зон.

Частные предложения для остановки можно найти в ближайших поселках, конечно же, это отличный вариант при наличии своего автомобиля.

Пляжи Одессы

Романтические пляжи Одессы проверены и снабжены укрытиями. Источник: @soul_svet

Несмотря на риск, Одесса объявила открытие пляжного сезона. Более 5 пляжей было подготовлено и проверено для безопасности и комфорта отдыхающих. Зоны купания ограждены противоминными сетками, песок проверен и почищен, на пляжах установлены таблички с указаниями ближайших укрытий. Большой выбор жилья от курортов, гостиниц и частных предложений обеспечивает выбор комфортного бюджета на отпуск. Гулять по Одессе можно вечно, потому что аттракции вокруг множество. Развлечения можно найти на любой вкус, от пеших прогулок–экскурсий до ночных клубов и подземных катакомб. Итак, пляжи Одессы готовы принимать семьи, пары и одиноких туристов для впечатляющего лета у моря. Посещая Одессу соблюдайте правила безопасности и следуйте укрытиям в случае воздушной тревоги.

Желаем вам солнечного пляжного отдыха в Украине без тревог и переживаний.