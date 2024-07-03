Влітку може бути дефіцит вітаміну D: що робити
Всі звикли думати, що вітаміни поступають в наш організм виключно з продуктів, які ми споживаємо. Але є унікальний вітамін, який людина може отримувати напряму від сонця – це вітамін D.
В такий спосіб покривається до 80-90% потреб у формі вітаміну D3. А решта - забезпечується їжею, яка містить біологічно активну форму у виді вітаміну D2.
Вітамін D тримає під контролем засвоєння кальцію, фосфору. Наприклад, без нього засвоюється лише 10-15% кальцію з їжі.
Він зміцнює кісткову і м'язову тканину, допомагає боротися з депресією, протистояти вірусам і бактеріям, шкірним захворюванням і діабету.
Крім того дефіцит вітаміну сприяє виникненню:
- синдрому хронічної втоми,
- захворювань щитоподібної та прищитоподібних залоз,
- астмі,
- остеопорозу,
- туберкульозу,
- хворобі Альцгеймера,
- ожирінню.
За різними оцінками від 50 до 90% дітей і дорослих мають його нестачу. Низький рівень вітаміну D асоціюють з частими переломами, проблемами з серцем, артеріальною гіпертензією та деякими онкологічними захворюваннями.
Навіть на весні та влітку може бути дефіцит вітаміну D.
Чому це відбувається?
На жаль, ми не буваємо достатньо на сонці, а наша їжа може бути бідною на цей вітамін. Крім того, ефективність синтезу шкірою вітаміну зменшується з віком, при гострих, а особливо - при хронічних захворюваннях печінки і нирок.
Це викликає тривогу, оскільки дефіцит вітаміну D є одним з найбільш поширених чинників появи проблем зі здоров'ям у світі.
Влітку, щоб отримати денну кількість вітаміну, не потрібно смажитися на сонці годинами, цілком достатньо 10-15 хвилин.
Однак за умови, що ви:
- перебуваєте 15 хв. на сонці з відкритими кінцівками,
- на сонці знаходитесь в сонячні дні, між 10 і 15 годинами,
- не використовуєте крем з УФ-фільтрами, який блокує синтез вітаміну D3.
Необхідно бути дуже акуратними під час перебування на сонці, особливо людям зі світлою шкірою. Сонячні ванни приймайте дозовано - до 15 хвилин. Не забувайте, що УФ-випромінювання є канцерогенним фактором.
Важливо те, що в нашій географічній зоні синтез вітаміну D шкірою може відбуватися тільки з квітня по жовтень. В цей період здорові дорослі люди отримають достатньо вітаміну D, якщо будуть дотримуватися правил.
В інші періоди року його буде створюватися менше. Зрештою, запасів, що зберігаються в жировій тканині, вистачає практично на весь зимовий період. Правда це не виключає збалансованого харчування з достатнім вмістом вітаміну D2 в їжі.
Літнім людям та старше 75 років, вагітним, в період лактації, жінкам, що планують вагітність потрібно знати концентрацію вітаміну D в крові - у них можливий його дефіцит.
Літо - відмінний період для насичення організму вітаміном D3 - дуже важливої субстанції для здоров'я.