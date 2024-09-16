Лазанья з індичкою: смачна сімейна страва

Сімейна страва, яку змітають з тарілки за 5 хвилин, тому запрошуйте до приготування родину!

Форма 32/32см

Тісто:

200г борошна

2 яйця

1 жовток

Болоньєзе з індички:

500г бедро індички

130г цибуля

100г морква

100г чищене яблуко

50г стебло селери

15г часник

400-500г томати у соку (пелаті)

60г сухе вино

Олія, сіль, перець, орегано, шавлія

Можна додати 75г солодкого перцю, трави можна брати сухі

Бешамель:

600г жирне молоко

45 борошно

70г масла

6г солі, мускатний горіх

Коли збираємо:

-олія додатково

-250-300г моцарели

-60-70г пармезан

Тісто: яйця змішуємо виделкою і виливаємо у звичайне борошно, замішуємо тісто. Даємо йому постояти пів години під плівкою.

Розкачуємо (валкуємо) тоненько, нарізаємо шматками на палець менше ніж форма, і буквально хвилину відварюю у добре підсоленій воді. Змащую олією.

Має вийти на мінімум на 3 шари.

Індичка:

Полегшую працю - все перекручую через мʼясорубку, але не змішую, бо обсмажую на олії по черзі:

-морква,

-цибуля,

-селера, часник.

-яблуко,

Додаю томати, вино, сіль, спеції та трави і тушкую біля 45 хв.

У форму для запікання на дно даю олії та трохи бешамелю, кладу тісто, на нього половину рагу і третину бешамелю та третину моцарелли. Знов шар тіста, і все повторити, зверху шар тіста та соус і моцарела, що залишились, тертий пармезан і олія для кращої скоринки.

Запікав біля 25 хвилин при 180 градусах.

Ви можете робити і вищою - більше шарів тіста, але пропорційно розподіляйте соуси!

Можна робити заздалегідь, тримати дня 3 у холодильнику, а запікати вже, коли треба!

Пармезан можна замінити на витриманий сир!