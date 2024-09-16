Лазанья з індичкою: смачна сімейна страва
Сімейна страва, яку змітають з тарілки за 5 хвилин, тому запрошуйте до приготування родину!
Форма 32/32см
Тісто:
200г борошна
2 яйця
1 жовток
Болоньєзе з індички:
500г бедро індички
130г цибуля
100г морква
100г чищене яблуко
50г стебло селери
15г часник
400-500г томати у соку (пелаті)
60г сухе вино
Олія, сіль, перець, орегано, шавлія
Можна додати 75г солодкого перцю, трави можна брати сухі
Бешамель:
600г жирне молоко
45 борошно
70г масла
6г солі, мускатний горіх
Коли збираємо:
-олія додатково
-250-300г моцарели
-60-70г пармезан
Тісто: яйця змішуємо виделкою і виливаємо у звичайне борошно, замішуємо тісто. Даємо йому постояти пів години під плівкою.
Розкачуємо (валкуємо) тоненько, нарізаємо шматками на палець менше ніж форма, і буквально хвилину відварюю у добре підсоленій воді. Змащую олією.
Має вийти на мінімум на 3 шари.
Індичка:
Полегшую працю - все перекручую через мʼясорубку, але не змішую, бо обсмажую на олії по черзі:
-морква,
-цибуля,
-селера, часник.
-яблуко,
Додаю томати, вино, сіль, спеції та трави і тушкую біля 45 хв.
У форму для запікання на дно даю олії та трохи бешамелю, кладу тісто, на нього половину рагу і третину бешамелю та третину моцарелли. Знов шар тіста, і все повторити, зверху шар тіста та соус і моцарела, що залишились, тертий пармезан і олія для кращої скоринки.
Запікав біля 25 хвилин при 180 градусах.
Ви можете робити і вищою - більше шарів тіста, але пропорційно розподіляйте соуси!
Можна робити заздалегідь, тримати дня 3 у холодильнику, а запікати вже, коли треба!
Пармезан можна замінити на витриманий сир!