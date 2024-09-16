Лазанья с индейкой: вкусное семейное блюдо

Семейное блюдо, которое сметают с тарелки через 5 минут, поэтому приглашайте к приготовлению семью!

Форма 32/32см

Тесто:

200г муки

2 яйца

1 желток

Болоньезе из индейки:

500г бедро индейки

130г лук

100г морковь

100г очищенное яблоко

50г стебель сельдерея

15г чеснок

400-500г томаты в соке (пеллате)

60г сухое вино

Масло, соль, перец, орегано, шалфей

Можно добавить 75г сладкого перца, травы можно брать сухие.

Бешамель:

600г жирное молоко

45 мука

70г масла

6г соли, мускатный орех

Когда собираем:

-масло дополнительно

-250-300г моцареллы

-60-70г пармезан

Тесто: яйца смешиваем вилкой и выливаем в обычную муку, замешиваем тесто. Даем ему постоять пол часа под пленкой.

Раскатываем (валкуем) тоненько, нарезаем кусками на палец меньше формы, и буквально минуту отвариваю в хорошо подсоленной воде. Смазываю растительным маслом.

Должен выйти на минимум на 3 слоя.

Индейка:

Облегчаю труд - все перекручиваю через мясорубку, но не смешиваю, потому что обжариваю на масле поочередно:

-морковь,

-лук,

-сельдерей, чеснок.

-яблоко,

Добавляю томаты, вино, соль, специи и травы и тушу около 45 мин.

В форму для запекания на дно даю растительное масло и немного бешамеля, кладу тесто, на него половину рагу и треть бешамеля и треть моцареллы. Снова слой теста, и все повторить, сверху слой теста и соус и оставшиеся моцарелла, тертый пармезан и масло для лучшей корочки.

Запекал около 25 минут при 180 градусах.

Вы можете делать и повыше – больше слоев теста, но пропорционально распределяйте соусы!

Можно делать заранее, держать 3 дня в холодильнике, а запекать уже, когда надо!

Пармезан можно заменить выдержанным сыром!