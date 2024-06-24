Купив транспорт та зменшив витрати: топ економних автомобілів

Чи знали ви, що можна купити автомобіль та почати економити кошти? Існують транспорти, з якими не потрібно робити великих витрат на пальне.

Про це повідомили в Express. Так, найекономнішими автомобілями є:

Toyota Prius

Хетчбек Toyota Prius 1.8 VVT-I Active Auto. Цей автомобіль витрача 3,7 л/100 км, що робить його одним з найекономнішим автомобілем на ринку. Крім того, Prius раніше був названий найнадійнішим автомобілем, що дозволяє водіям економити на технічному обслуговуванні.

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Citroen C2

Цей дводверний автомобіль може бути ідеальним для тих, хто має обмежений бюджет. Citroen C2 може подолати понад 900 кілометрів на одному баку палива. Так, авто витрачає 3,7 л/100 км.

Peugeot 108

1,0-літровому двигуну Peugeot 108 потрібно 4,1 л/100 км.

Citroen C1

Цей автомобіль витрачає в середньому 3,7 л/100 км, а тому вважається досить економним.

Fiat 500

Fiat 500 є популярним автомобілем завдяки своїй доступності. Моделі Fiat 500 витрачають в середньому 4,7 літра на кілометр.

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