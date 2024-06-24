Купил транспорт и снизил расходы: топ экономных автомобилей

Знали ли вы, что можно купить автомобиль и начать экономить деньги? Есть транспорты, с которыми не требуется делать огромных расходов на горючее.

Об этом сообщили в Express. Да, самыми экономными автомобилями являются:

Toyota Prius

Хэтчбек Toyota Prius 1.8 VVT-I Active Auto. Этот автомобиль расходует 3,7 л/100 км, что делает его одним из самых экономичных автомобилей на рынке. Кроме того, Prius ранее был назван самым надежным автомобилем, позволяющим водителям экономить на техническом обслуживании.

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Citroen C2

Этот двухдверный автомобиль может быть идеальным для тех, кто имеет ограниченный бюджет. Citroen C2 может преодолеть более 900 км на одном баке топлива. Так, авто тратит 3,7 л/100 км.

Peugeot 108

1,0-литровому двигателю Peugeot 108 требуется 4,1 л/100 км.

Citroen C1

Этот автомобиль тратит в среднем 3,7 л/100 км, а потому считается достаточно экономным.

Fiat 500

Fiat 500 является популярным автомобилем благодаря своей доступности. Модели Fiat 500 тратят в среднем 4,7 литра на километр.

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