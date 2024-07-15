Хто з водіїв має перевагу руху у ситуації з такою перешкодою: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування правил щодо зустрічного роз'їзду.

Хто з водіїв має перевагу руху у зображеній ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

Водій вантажівки має намір продовжити рух прямо, а водієві легкового автомобіля треба об'їхати нерухому перешкоду. Оскільки одночасний роз'їзд неможливий, один з водіїв мусить поступитися дорогою.

Може здатися, оскільки водій легкового автомобіля має перешкоду на своїй смузі, тому саме він має дати дорогу.

Читайте також: Чи можна водію зупинитися у такому місці на дорозі: задача на знання ПДР (відео)

Пункт 13.4 ПДР зазначає, що у випадку, коли зустрічний роз'їзд утруднений, то водій, на смузі є якого перешкода, повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 "Крутий підйом" та 1.7 "Крутий спуск", за наявності перешкоди, дорогу дати мусить водій транспортного засобу, що рухається на спуск.

У задачі наведено знак 1.6, що обернутий до водія синього автомобіля. Тобто водій легковика їде на підйом, відповідно, саме він має перевагу руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!