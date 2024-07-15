Кто из водителей имеет преимущество движения в ситуации с таким препятствием: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании правил встречного разъезда.

Кто из водителей предпочитает движение в изображенной ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

Водитель грузовика намерен продолжить движение прямо, а водителю легкового автомобиля нужно объехать неподвижное препятствие. Поскольку одновременный разъезд невозможен, один из водителей должен уступить дорогу.

Может показаться, поскольку водитель легкового автомобиля имеет препятствие на своей полосе, поэтому он должен дать дорогу.

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Пункт 13.4 ПДД отмечает, что в случае, когда встречный разъезд затруднен, то водитель, на полосе есть препятствие, должен дать дорогу. На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск", при наличии препятствия дорогу дать должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

В задаче приведен знак 1.6, обращенный к водителю синего автомобиля. То есть водитель легковушки едет на подъем, соответственно именно он имеет преимущество движения.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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