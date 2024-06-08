БлогРецепти
Котлета з цукіні з сиром: рецепт легкої та смачної літньої страви
КОТЛЕТА З ЦУКІНІ З СИРОМ.
Влітку хочеться чогось по-особливому смачного, легкого та незвичного.
Як раз маю для вас новий рецепт: неймовірно смачні котлети з цукіні.
Інгредієнти:
• Цукіні;
• Борошно;
• Панірувальні сухарі;
• Сир;
• Перець, сіль.
Приготування:
1. Цукіні натерти на дрібній тертці та відтиснути вологу.
2. Додати борошно, панірувальні сухарі, сир та сіль з перцем і перемішати.
3. Сформувати котлетки, всередину поклавши сир.
4. Обсмажити на розігрітій сковорідці до золотистого кольору з обох боків.
Смачного.