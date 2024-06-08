Котлета з цукіні з сиром: рецепт легкої та смачної літньої страви

КОТЛЕТА З ЦУКІНІ З СИРОМ.

Влітку хочеться чогось по-особливому смачного, легкого та незвичного.

Як раз маю для вас новий рецепт: неймовірно смачні котлети з цукіні.

Інгредієнти:

• Цукіні;

• Борошно;

• Панірувальні сухарі;

• Сир;

• Перець, сіль.

Приготування:

1. Цукіні натерти на дрібній тертці та відтиснути вологу.

2. Додати борошно, панірувальні сухарі, сир та сіль з перцем і перемішати.

3. Сформувати котлетки, всередину поклавши сир.

4. Обсмажити на розігрітій сковорідці до золотистого кольору з обох боків.

Смачного.