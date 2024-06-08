Котлета из цуккини с сыром: рецепт легкого и вкусного летнего блюда

КОТЛЕТА ИЗ ЦУКИНИ С СЫРОМ.

Летом хочется чего-то особенно вкусного, легкого и необычного.

Как раз есть для вас новый рецепт: невероятно вкусные котлеты из цуккини.

Ингредиенты:

• Цуккини;

• Мука;

• Панировочные сухари;

• Сыр;

• Перец, соль.

Приготовление:

1. Цуккини натереть на мелкой терке и отжать влагу.

2. Добавить муку, панировочные сухари, творог и соль с перцем и перемешать.

3. Сформировать котлетки, внутрь положив сыр.

4. Обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета по бокам.

Приятного аппетита.