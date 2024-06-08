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Котлета из цуккини с сыром: рецепт легкого и вкусного летнего блюда
КОТЛЕТА ИЗ ЦУКИНИ С СЫРОМ.
Летом хочется чего-то особенно вкусного, легкого и необычного.
Как раз есть для вас новый рецепт: невероятно вкусные котлеты из цуккини.
Ингредиенты:
• Цуккини;
• Мука;
• Панировочные сухари;
• Сыр;
• Перец, соль.
Приготовление:
1. Цуккини натереть на мелкой терке и отжать влагу.
2. Добавить муку, панировочные сухари, творог и соль с перцем и перемешать.
3. Сформировать котлетки, внутрь положив сыр.
4. Обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета по бокам.
Приятного аппетита.