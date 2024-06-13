Кімнатні вбивці: які рослини ні в якому разі не можна тримати в будинку

Ваша пристрасть до квітів перетворила вашу оселю на справжній ботанічний сад? А чи знаєте ви, що декотрі з цих рослин можуть становити загрозу здоров’ю, а іноді й життю?

Команда UAportal спільно з Ukr.Media розповідають, які квіти можуть бути небезпечними у вашому домі, особливо якщо ви маєте дітей чи домашніх улюбленців.

Каладіум тропічний

Ця рослина захоплює своєю красою, втім приховує небезпеку для здоров’я. Вона також відома під назвою "Слонове вухо" через характерну форму своїх листків, які мають зелено-рожевий колір. Рослина містить оксалат кальцію – речовину, що може спричинити подразнення шкіри та слизових, а також проблеми з травленням. Цей компонент присутній у кожній частині рослини: від листя до коріння. Контакт з нею може викликати біль, опіки, набряклість і навіть викликати блювоту. Тому за нею слід доглядати, використовуючи захисні рукавички, і вона є вкрай токсичною для домашніх улюбленців.

Монстера

Інша рослина з родини Ароїдних також не рекомендується для утримання в житлових приміщеннях. Її листя містить той самий оксалат кальцію, який при контакті зі слизовими може спровокувати серйозну токсичну реакцію. При ковтанні може викликати оніміння, подразнення горла, набряклість і втрату голосу. Ця ліана є небезпечною як для людей, так і для тварин.

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Аденіум

Попри привабливий і оригінальний вигляд стовбура, краще уникати вирощування цієї рослини в домашніх умовах. Її сік має високу токсичність, адже отрута, що міститься в ньому, може проникнути в організм через шкірні покриви. Сік Аденіума традиційно використовується як отрута серед племен Африки. Навіть невелика рана, в яку потрапить ця отрута, може мати смертельні наслідки.

Ятрофа

Ця рослина вирізняється своїм екзотичним зовнішнім виглядом. Вона приваблює погляди не тільки незвичайним бульбовидним коренем, але і яскраво-різнобарвними квітами. Вона широко застосовується як природний бар’єр у країнах Африки та Азії. Ятрофа відома своєю високою токсичністю через вміст фітотоксину курцину, який при попаданні в організм може спричинити серйозне зневоднення, збої в роботі серцево-судинної системи, а іноді й летальні наслідки. Цікаво, що перероблене масло з насіння цієї рослини може слугувати як альтернативне паливо для дизельних моторів.

Гортензія крупнолистова

Ця гарна квітка часто зустрічається як у квартирах, так і на дачах. Проте, не дивлячись на зовнішню привабливість, вона може бути небезпечною. Ціаногенні глікозиди, що містяться в листі та бутонах квітів, можуть викликати отруєння. Симптоми включають запаморочення, падіння кров’яного тиску та прискорене серцебиття, а в деяких випадках можуть виникати непритомність та конвульсії.

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