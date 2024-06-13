Комнатные убийцы: какие растения ни в коем случае нельзя держать в доме

Ваша страсть к цветам превратила ваш дом в настоящий ботанический сад? А знаете ли вы, что некоторые из этих растений могут представлять угрозу здоровью, а иногда и жизни?

Команда UAportal совместно с Ukr.Media рассказывают, какие цветы могут быть опасными в вашем доме, особенно если у вас есть дети или домашние любимцы.

Каладиум тропический

Это растение захватывает своей красотой, но скрывает опасность для здоровья. Оно также известно под названием "Слоновье ухо" из-за характерной формы своих листьев, которые имеют зелено-розовый цвет. Растение содержит оксалат кальция – вещество, которое может вызвать раздражение кожи и слизистых, а также проблемы с пищеварением. Этот компонент присутствует в каждой части растения: от листьев до корней. Контакт с ним может вызвать боль, ожоги, отечность и даже вызвать рвоту. Поэтому за ней следует ухаживать, используя защитные перчатки, и она крайне токсична для домашних питомцев.

Монстера

Другое растение из семейства Ароидных также не рекомендуется для содержания в жилых помещениях. Ее листья содержат тот самый оксалат кальция, который при контакте со слизистыми может спровоцировать серьезную токсическую реакцию. При проглатывании может вызвать онемение, раздражение горла, отечность и потерю голоса. Эта лиана опасна как для людей, так и для животных.

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Адениум

Несмотря на привлекательный и оригинальный вид ствола, лучше избегать выращивания этого растения в домашних условиях. Его сок обладает высокой токсичностью, ведь яд, содержащийся в нем, может проникнуть в организм через кожные покровы. Сок Адениума традиционно используется как яд среди племен Африки. Даже небольшая рана, в которую попадет этот яд, может иметь смертельные последствия.

Ятрофа

Это растение отличается своим экзотическим внешним видом. Оно привлекает взгляды не только необычным клубневидным корнем, но и ярко-разноцветными цветами. Она широко применяется как природный барьер в странах Африки и Азии. Ятрофа известна своей высокой токсичностью из-за содержания фитотоксина курцина, который при попадании в организм может вызвать серьезное обезвоживание, сбои в работе сердечно-сосудистой системы, а иногда и летальный исход. Интересно, что переработанное масло из семян этого растения может служить как альтернативное топливо для дизельных моторов.

Гортензия крупнолистная

Этот красивый цветок часто встречается как в квартирах, так и на дачах. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность, он может быть опасным. Цианогенные гликозиды, содержащиеся в листьях и бутонах цветов, могут вызвать отравление. Симптомы включают головокружение, падение кровяного давления и учащенное сердцебиение, а в некоторых случаях могут возникать обмороки и конвульсии.

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