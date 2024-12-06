Який тренд манікюру повертається у моду влітку-2024

На Каннському кінофестивалі цього року зірки продемонстрували повернення давнього тренду манікюру: довгі нігті, але з більш приглушеним дизайном.

Відходять у минуле неймовірно яскраві та складні малюнки, які панували на червоній доріжці ще пару років тому. Зараз зірки обирають більш природні та стримані варіанти. Про це пише Радіотрек.

Ось декілька прикладів:

Гайді Клум

Німецька топ-модель, акторка та телеведуча продемонструвала нюдовий манікюр з довгими овальними нігтями. Цей елегантний та природний дизайн доповнював її загальний образ.

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Аня Тейлор-Джой

Актриса також підтримала тренд на довгі нігті, але обрала більш гостру форму. Її бежевий манікюр з виразними кінчиками виглядав витончено та елегантно.

Єва Лонгорія

Ще одна відома актриса приєдналася до тренду, обравши бежевий манікюр з довгими овальними нігтями. Цей жіночний дизайн додавав її образу витонченості.

Загалом, можна сказати, що на Каннах цього року панує мода на елегантність та природність. Довгі нігті залишаються в тренді, але дизайн стає більш стриманим.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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