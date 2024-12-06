Какой тренд маникюра возвращается в моду летом-2024

На Каннском кинофестивале в этом году звезды продемонстрировали возвращение давнего тренда маникюра: длинные ногти, но с более приглушенным дизайном.

Уходят в прошлое невероятно яркие и сложные рисунки, царившие на красной дорожке еще пару лет назад. Сейчас звезды выбирают более естественные и сдержанные варианты. Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько примеров:

Гайди Клум

Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая продемонстрировала чудесный маникюр с длинными овальными ногтями. Этот элегантный и естественный дизайн дополнял ее общий образ.

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Аня Тейлор-Джой

Актриса также поддержала тренд на длинные ногти, но избрала более острую форму. Ее бежевый маникюр с выразительными кончиками выглядел изящно и элегантно.

Ева Лонгория

Еще одна известная актриса присоединилась к тренду, выбрав бежевый маникюр с длинными овальными ногтями. Этот женственный дизайн придавал ее образу утонченности.

В целом можно сказать, что на Каннах в этом году царит мода на элегантность и естественность. Длинные ногти остаются в тренде, но дизайн становится более сдержанным.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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