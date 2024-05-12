Який сік найкорисніший для здоров'я: відповідь дієтологів

Хоча сік часто позиціонують як джерело поживних речовин, насправді більшість "сокових продуктів" - це просто підсолоджені напої. Тому важливо обирати лише 100% сік без додавання цукру.

Пам'ятайте, що сік не замінить цілі фрукти та овочі у вашому раціоні. Вживайте сік помірно, як доповнення до здорового харчування. Про це пише Today.com.

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Чому сік може бути корисним?

Джерело вітамінів та мінералів: Сік може бути хорошим способом отримати вітаміни та мінерали, які містяться у фруктах та овочах, особливо якщо ви не їсте їх достатньо.

Зручний формат: Сік зручно пити, тому він може стати вдалим варіантом перекусу або доповненням до їжі.

Сік зручно пити, тому він може стати вдалим варіантом перекусу або доповненням до їжі. Може допомогти з зволоженням: Сік, як і вода, може допомогти вам залишатися зволоженими, особливо під час тренувань або в спекотну погоду.

На що звертати увагу при виборі соку?

100% сік: Обирайте лише 100% сік, який не містить доданого цукру або інших підсолоджувачів.

Обирайте лише 100% сік, який не містить доданого цукру або інших підсолоджувачів. Склад: Перегляньте список інгредієнтів. На першому місці має бути фрукт або овоч, з якого виготовлений сік.

Вміст цукру: Зверніть увагу на вміст цукру в соку. Деякі соки, навіть 100%, можуть містити багато цукру.

Зверніть увагу на вміст цукру в соку. Деякі соки, навіть 100%, можуть містити багато цукру. Натрій: Овочеві соки часто містять багато натрію. Обирайте соки з низьким вмістом натрію.

Овочеві соки часто містять багато натрію. Обирайте соки з низьким вмістом натрію. Фрукти та овочі: Натомість цілих фруктів та овочів краще вживати цілі фрукти та овочі, адже вони містять більше клітковини, яка дає відчуття ситості.

Кращі види соку

Гранатовий сік: Багатий на поліфеноли, які борються із запаленням.

Буряковий сік: Містить нітрати, які покращують кровообіг та спортивні результати.

Містить нітрати, які покращують кровообіг та спортивні результати. Овочевий сік з низьким вмістом натрію: Багатий на антиоксиданти, калій та низький вміст калорій.

Багатий на антиоксиданти, калій та низький вміст калорій. Терпкий вишневий сік: Допомагає зменшити біль у м'язах.

Допомагає зменшити біль у м'язах. Апельсиновий або грейпфрутовий сік: Багатий на вітамін C.

Сік з найнижчим вмістом цукру

Терпкий вишневий сік

Овочевий сік (томатний, шпинатний)

(томатний, шпинатний) Буряковий сік

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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