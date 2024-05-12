Який сік найкорисніший для здоров'я: відповідь дієтологів
Хоча сік часто позиціонують як джерело поживних речовин, насправді більшість "сокових продуктів" - це просто підсолоджені напої. Тому важливо обирати лише 100% сік без додавання цукру.
Пам'ятайте, що сік не замінить цілі фрукти та овочі у вашому раціоні. Вживайте сік помірно, як доповнення до здорового харчування. Про це пише Today.com.
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Чому сік може бути корисним?
- Джерело вітамінів та мінералів: Сік може бути хорошим способом отримати вітаміни та мінерали, які містяться у фруктах та овочах, особливо якщо ви не їсте їх достатньо.
- Зручний формат: Сік зручно пити, тому він може стати вдалим варіантом перекусу або доповненням до їжі.
- Може допомогти з зволоженням: Сік, як і вода, може допомогти вам залишатися зволоженими, особливо під час тренувань або в спекотну погоду.
На що звертати увагу при виборі соку?
- 100% сік: Обирайте лише 100% сік, який не містить доданого цукру або інших підсолоджувачів.
- Склад: Перегляньте список інгредієнтів. На першому місці має бути фрукт або овоч, з якого виготовлений сік.
- Вміст цукру: Зверніть увагу на вміст цукру в соку. Деякі соки, навіть 100%, можуть містити багато цукру.
- Натрій: Овочеві соки часто містять багато натрію. Обирайте соки з низьким вмістом натрію.
- Фрукти та овочі: Натомість цілих фруктів та овочів краще вживати цілі фрукти та овочі, адже вони містять більше клітковини, яка дає відчуття ситості.
Кращі види соку
- Гранатовий сік: Багатий на поліфеноли, які борються із запаленням.
- Буряковий сік: Містить нітрати, які покращують кровообіг та спортивні результати.
- Овочевий сік з низьким вмістом натрію: Багатий на антиоксиданти, калій та низький вміст калорій.
- Терпкий вишневий сік: Допомагає зменшити біль у м'язах.
- Апельсиновий або грейпфрутовий сік: Багатий на вітамін C.
Сік з найнижчим вмістом цукру
- Терпкий вишневий сік
- Овочевий сік (томатний, шпинатний)
- Буряковий сік
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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