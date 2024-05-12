Какой сок самый полезный для здоровья ответ диетологов

Хотя сок часто позиционируется как источник питательных веществ, на самом деле большинство "соковых продуктов" - это просто подслащенные напитки. Поэтому важно выбирать только 100% сок без добавления сахара.

Помните, что сок не заменит целые фрукты и овощи в вашем рационе. Употребляйте сок умеренно как дополнение к здоровому питанию. Об этом пишет Today.com.

Читайте также: Эксперт ответил о котором стоит пить кофе утром

Почему сок может быть полезен?

Источник витаминов и минералов: Сок может быть хорошим способом получить витамины и минералы, содержащиеся во фруктах и овощах, особенно если вы не едите их достаточно.

Удобный формат Сок удобно пить, поэтому он может стать удачным вариантом перекуса или дополнением к пище.

Сок удобно пить, поэтому он может стать удачным вариантом перекуса или дополнением к пище. Может помочь с увлажнением: Сок, как и вода, может помочь вам оставаться увлажненными, особенно во время тренировок или в жаркую погоду.

На что обращать внимание при выборе сока?

100% сок: Выбирайте только 100% сок, не содержащий добавленного сахара или других подсластителей.

Выбирайте только 100% сок, не содержащий добавленного сахара или других подсластителей. Состав: Просмотрите список ингредиентов. На первом месте должен быть фрукт или овощ, из которого изготовлен сок.

Содержимое сахара: Обратите внимание на содержание сахара в соке. Некоторые соки, даже 100% могут содержать много сахара.

Обратите внимание на содержание сахара в соке. Некоторые соки, даже 100% могут содержать много сахара. Овощные соки часто содержат много натрия. Выбирайте соки с низким содержанием натрия.

часто содержат много натрия. Выбирайте соки с низким содержанием натрия. Фрукты и овощи: Целых фруктов и овощей лучше употреблять целые фрукты и овощи, ведь они содержат больше клетчатки, которая дает ощущение сытости.

Лучшие виды сока

Гранатовый сок: Богат полифенолами, которые борются с воспалением.

Свекольный сок: Содержит нитраты, улучшающие кровообращение и спортивные результаты.

Содержит нитраты, улучшающие кровообращение и спортивные результаты. Овощной сок с низким содержанием натрия: Богат антиоксидантами, калием и низким содержанием калорий.

Богат антиоксидантами, калием и низким содержанием калорий. Терпкий вишневый сок: Помогает уменьшить боли в мышцах.

Помогает уменьшить боли в мышцах. Апельсиновый или грейпфрутовый сок: Богат витамином C.

Сок с низким содержанием сахара

Терпкий вишневый сок

Овощной сок (томатный, шпинатный)

(томатный, шпинатный) Свекольный сок

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!