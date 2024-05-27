Які квіти посадити в червні, щоб тішили око до кінця осені

Літо не за горами, а це значить, що настав час для нових квіткових шедеврів у вашому саду! Не встигли посадити квіти навесні? Не біда! Червень – чудовий місяць для поповнення вашої колекції швидкорослими красунями, які тішитимуть вас яскравими барвами до самих заморозків. Про це пише Главред.

Чорнобривці: невибагливі й пишні

Ці яскраві сонячні квіти – справжня окраса будь-якої клумби. Їхнє пишне цвітіння триває все літо, а деякі сорти стійко переносять навіть перші заморозки. Чорнобривці невибагливі у догляді, їм достатньо помірного поливу,особливо в спекотну й суху погоду.

Календула: ніжність і користь

Ця квітка, трохи схожа на чорнобривці, але з більш ніжними пелюстками, чарує своїм багатим цвітінням з червня до самих холодів. Календула не лише красива, але й корисна: її квіти та листя використовуються в народній медицині та кулінарії.

Читайте також: "Гормональні дерева" нового типу почали вирощувати в Україні німці: що відомо

Космея: яскрава феєрія

Важко пройти повз пишні квіти космеї, які вражають своїми яскравими й насиченими відтінками. Ця невибаглива рослина чудово себе почуває біля фруктових дерев, адже її аромат приваблює метеликів, які сприяють запиленню саду.

Кларкія: сакура в мініатюрі

Невеликі кущики кларкії з оксамитовими квіточками, що нагадують сакуру, стануть справжньою окрасою вашого двору. Ця рослина чудово виглядає як у поодиноких посадках, так і в композиціях.

Клематис: елегантність і вишуканість

Ця ліана з чудовим цвітінням з середини червня до заморозків стане справжньою перлиною вашого саду.Клематис можна використовувати для озеленення альтанок, парканів, арок.

Порада: Для отримання пишного й рясного цвітіння регулярно поливайте квіти, прополюйте бур'яни та розпушуйте ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, які рослини обрати для свого саду на весну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!