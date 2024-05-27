Какие цветы посадить в июне, чтобы радовали глаз до конца осени

Лето в разгаре, а это значит, что пришло время для новых цветочных шедевров в вашем саду! Не успели посадить цветы весной? Не беда! Июнь – прекрасная луна для пополнения вашей коллекции быстрорастущими красотками, которые будут радовать вас яркими красками до самых заморозков. Об этом пишет Главред.

Бархатцы: неприхотливые и пышные

Эти яркие солнечные цветы – настоящее украшение любой клумбы. Их пышное цветение продолжается все лето, а некоторые сорта стойко переносят даже первые заморозки. Бархатцы неприхотливы в уходе, им достаточно умеренного полива, особенно в жаркую и сухую погоду.

Календула: нежность и польза

Этот цветок, немного похожий на бархатцы, но с более нежными лепестками, очаровывает своим обильным цветением с июня до самых холодов. Календула не только красива, но и полезна: ее цветы и листья используются в народной медицине и кулинарии.

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Космея: яркая феерия

Трудно пройти мимо пышных цветов космеи, поражающих своими яркими и насыщенными оттенками. Это неприхотливое растение прекрасно себя чувствует у фруктовых деревьев, ведь его аромат привлекает бабочек, способствующих опылению сада.

Кларкия: Сакура в миниатюре

Небольшие кустики кларкии с бархатными цветочками, напоминающими сакуру, станут настоящим украшением вашего двора. Это растение прекрасно смотрится как в единичных посадках, так и в композициях.

Клематис: элегантность и изысканность

Эта лиана с прекрасным цветением с середины июня до заморозков станет настоящей жемчужиной вашего сада. Клематис можно использовать для озеленения беседок, заборов, арок.

Совет: Для получения пышного и обильного цветения регулярно поливайте цветы, пропалывайте сорняки и разрыхляйте почву.

Напомним, мы уже писали, какие растения выбрать для своего сада на весну.

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