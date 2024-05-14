Які п'ять речей категоричного заборонено дарувати, адже вони притягують негатив: народні прикмети та забобони

Для того, щоб уникнути неприємностей, пов’язаних з вибором подарунка, слід пам’ятати, що деякі предмети можуть мати небажану енергію.

Команда UAportal розповість про п'ять подарунків, які не варто вручати, адже вони притягують негатив.

Годинники традиційно вважаються символом розставання, тому не рекомендується дарувати їх коханим. У Китаї існує повір’я, що годинник, подарований як презент, може відлічувати час до кінця життя.

Подарунок у вигляді годинника може також передвіщати незабаром конфлікт між близькими.

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Щодо гострих предметів, як-от ножі чи ножиці, існує вірування, що вони можуть принести нещастя в домівку, тому їх не прийнято дарувати. Люди часто уникають приймати навіть манікюрні набори або брошки в якості подарунків.

Що стосується гаманців, то вони не повинні бути порожніми при даруванні; в них завжди має бути хоча б одна монета або купюра. Те ж саме стосується валіз та сумок – вони не повинні бути порожніми, щоб не позбавити власника фінансового везіння.

Дзеркала, які завжди вважалися містичними предметами, також не слід дарувати. Існує повір’я, що людина може залишити частину своєї душі у дзеркалі, яке відображало її образ.

Капці, згідно з народними забобонами, також не варто дарувати своїм партнерам, оскільки вони можуть стати причиною розлучення, адже взуття символізує шлях або подорож.

Раніше ми розповідали, що не можна дарувати на день народження.

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